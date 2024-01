KTM 1390 Super Adventure : seulement pour 2025 ?

La dernière génération de la grande enduro 1290 Super Adventure de KTM est sur le marché depuis le printemps 2021. Les machines d'essai photographiées permettent de conclure que KTM travaille à une mise à jour complète du modèle.

Afin d'être en mesure de suivre l'arrivée de la BMW R1300 GS, l'entreprise de Mattighofen se prépare actuellement surtout à la 1390 Super Adventure, qui devrait arriver chez les concessionnaires pour la saison 2025. Selon nos informations, deux autres modèles haut de gamme suivront plus tard, afin de diversifier encore l'offre.

Un point commun important entre tous les modèles est un remaniement important du moteur V2 : la 1390 Super Adventure reprendra probablement l'alésage déjà introduit sur la 1390 Super Duke R, qui passe de 108 à 110 mm, ce qui se traduira ici aussi par une cylindrée de 1350 cm3 et, conformément à la nomenclature de KTM, par la désignation 1390 Super Adventure.

Les modifications de la boîte à air et des papillons, déjà introduites récemment sur la Super Duke, devraient également trouver leur place sur la grande enduro. Les collecteurs d'échappement propres à la Super Adventure semblent avoir un diamètre plus important sur les motos d'essai présentées sur les photos, ce qui, compte tenu du guidage inchangé des collecteurs d'échappement ici, pourrait indiquer une augmentation du couple.

La puissance de pointe devrait atteindre environ 170 ch, mais on ne sait pas encore si la commande variable des soupapes Camshift, introduite sur la nouvelle 1390 Super Duke R, sera également montée sur la 1390 Super Adventure. Il est également possible que cette particularité technique soit réservée aux modèles haut de gamme ultérieurs.

Par ailleurs, les milieux bien informés parlent de l'introduction d'une boîte de vitesses innovante. Il est possible qu'il s'agisse de la construction d'une boîte de vitesses automatisée que les Autrichiens ont fait breveter en février 2023 et qui mise sur un moteur de commande, un embrayage automatique et un frein de stationnement intégré. Il s'agit toutefois d'une option qui ne sera disponible que plus tard.

Visuellement, la 1390 Super Adventure sera reconnaissable à son carénage plus volumineux qu'auparavant et qui devrait également augmenter la protection contre le vent. La protection contre le vent semble être un aspect qui fait l'objet d'une attention particulière sur tous les modèles. C'est particulièrement frappant pour le nouveau phare avant : il abandonne désormais le splitface typique de KTM et reprend le look 3D de la 990 Duke et de la 1390 Super Duke R.

Sur les premiers prototypes, on a déjà remarqué un arrangement de petits flaps à l'intérieur de la nouvelle unité de phare avant, qui devraient servir de petits spoilers pour la protection contre le vent. Un autre prototype que nous avons vu sur nos dernières photos arborait cependant un cache-ampoule, ce qui indique également un raffinement aérodynamique, tout comme les caches de frein de la même moto. Mais comme la plupart des prototypes ont été vus récemment sans les caches des freins et de la lampe, il pourrait s'agir d'options ultérieures.

Un nouvel écran d'infodivertissement, d'une taille inhabituelle, est probablement de série, mais il est encore fortement camouflé sur tous les vélos de présérie vus jusqu'à présent. Les dimensions exactes sont certes difficiles à distinguer en raison du camouflage, mais elles semblent se situer dans le domaine d'une tablette plus grande, soit une diagonale d'écran de 11 à 13 pouces. Celui-ci devrait être commun à toutes les variantes.

La gamme de modèles va en outre s'élargir : ainsi, comme jusqu'à présent, la version S sera disponible avec une roue avant de 19 pouces et une suspension semi-active, à laquelle s'ajoutera la variante R plus tout-terrain avec une roue avant de 21 pouces et une suspension entièrement réglable manuellement. Par ailleurs, un prototype plus axé sur la randonnée avec une roue avant de 21 pouces a été aperçu par le passé. On ne sait toutefois pas si ce modèle fera son entrée dans la série. Le lancement de la 1390 Super Adventure est prévu pour le printemps 2025.