KTM 1390 Super Adventure: non prima del 2025?

L'ultima generazione della grande enduro 1290 Super Adventure di KTM è sul mercato dalla primavera del 2021. Le moto di prova che sono state fotografate suggeriscono che KTM sta lavorando a un aggiornamento completo del modello.

Per poter seguire l'uscita della BMW R1300 GS, l'azienda di Mattighofen sta preparando la 1390 Super Adventure, che dovrebbe arrivare nei concessionari per la stagione 2025. Secondo le nostre informazioni, altri due modelli di punta seguiranno in seguito per diversificare ulteriormente la gamma.

Un'importante caratteristica comune a tutti i modelli è un'ampia revisione del motore V2: la 1390 Super Adventure adotterà probabilmente l'alesaggio già introdotto nella 1390 Super Duke R, che è stato ingrandito da 108 a 110 mm, con una conseguente cilindrata di 1350 cc e, in linea con la nomenclatura KTM, la denominazione 1390 Super Adventure.

Le modifiche all'airbox e alle valvole a farfalla recentemente introdotte nella Super Duke troveranno probabilmente spazio anche nella grande enduro. I collettori della Super Adventure sembrano avere un diametro maggiore sulle moto di prova nelle foto, il che potrebbe indicare un aumento della coppia, visto che il percorso dei collettori è rimasto invariato.

La potenza di picco dovrebbe aumentare a circa 170 CV, anche se al momento non è chiaro se il Camshift a controllo variabile delle valvole, introdotto nella nuova 1390 Super Duke R, sarà installato anche nella 1390 Super Adventure. È anche possibile che questa speciale caratteristica tecnica sia riservata ai modelli di punta successivi.

In ambienti ben informati si parla anche dell'introduzione di un cambio innovativo. È possibile che si tratti del progetto di un cambio manuale automatizzato che gli austriaci hanno brevettato nel febbraio 2023 e che si basa su un motore manuale, una frizione automatica e un freno di stazionamento integrato. Tuttavia, è probabile che si tratti di un optional che sarà disponibile solo in un secondo momento.

Visivamente, la 1390 Super Adventure sarà riconoscibile per una carenatura complessivamente più voluminosa rispetto al passato, che dovrebbe anche aumentare la protezione dal vento. La protezione dal vento sembra essere un aspetto a cui si presta particolare attenzione su tutti i modelli. Ciò è particolarmente evidente nel nuovo faro anteriore: in futuro, anche questo abbandonerà il tipico frontale sdoppiato KTM e riprenderà l'aspetto 3D della 990 Duke e della 1390 Super Duke R.

Nei primi prototipi si notava anche una disposizione di piccole alette all'interno del nuovo gruppo ottico anteriore, che dovrebbero sostenere la protezione dal vento come piccoli spoiler. Tuttavia, un altro prototipo nelle nostre ultime foto aveva una carenatura per i fari sulla parte superiore, che indica anche una finezza aerodinamica, non meno dei coperchi dei freni sulla stessa moto. Tuttavia, dato che la maggior parte dei prototipi è stata recentemente avvistata senza le coperture, sia per i freni che per il faro, entrambi potrebbero essere degli optional.

Presumibilmente di serie, ma ancora pesantemente camuffato su tutte le moto di pre-produzione viste finora, è un nuovo schermo di infotainment insolitamente grande. Le dimensioni esatte sono difficili da riconoscere a causa del camuffamento, ma sembrano essere nella gamma di un tablet più grande, cioè da 11 a 13 pollici di diagonale. Questo dovrebbe essere comune a tutte le varianti.

Anche la gamma di modelli crescerà: come in precedenza, la versione S sarà disponibile con ruota anteriore da 19 pollici e sospensioni semiattive, oltre alla versione R, più adatta al fuoristrada, con ruota anteriore da 21 pollici e sospensioni a regolazione completamente manuale. In passato è stato avvistato anche un prototipo con ruota anteriore da 21 pollici, più orientato al turismo. Tuttavia, non è chiaro se questo modello entrerà nella produzione di serie. Il lancio sul mercato della 1390 Super Adventure è previsto per la primavera del 2025.