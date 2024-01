KTM 1390 Super Adventure: Só em 2025?

A BMW estabeleceu uma nova referência no segmento de enduro de turismo com a R1300GS. De acordo com as nossas informações, a homóloga da KTM provavelmente só chegará daqui a um ano.

A última geração da grande enduro 1290 Super Adventure da KTM está no mercado desde a primavera de 2021. As bicicletas de teste que foram fotografadas agora sugerem que a KTM está trabalhando em uma atualização abrangente do modelo.

Para poder acompanhar o lançamento do BMW R1300 GS, a empresa em Mattighofen está atualmente se preparando para o 1390 Super Adventure, que deve estar nas concessionárias para a temporada de 2025. De acordo com as nossas informações, dois outros modelos de topo seguir-se-ão mais tarde para diversificar ainda mais a gama.

Uma importante caraterística comum a todos os modelos é uma extensa revisão do motor V2: A 1390 Super Adventure irá provavelmente adotar o furo já introduzido na 1390 Super Duke R, que foi aumentado de 108 para 110 mm, resultando numa cilindrada de 1350cc e, em linha com a nomenclatura da KTM, a designação 1390 Super Adventure.

As alterações na caixa de ar e nas válvulas do acelerador, recentemente introduzidas na Super Duke, também são susceptíveis de encontrar o seu caminho para a grande enduro. Os colectores da Super Adventure parecem ter um diâmetro maior nas motos de teste das fotografias, o que pode indicar um aumento do binário, tendo em conta que o percurso do coletor não foi alterado.

Espera-se que a potência máxima aumente para cerca de 170 cv, embora não seja claro se o controlo de válvulas variável Camshift, introduzido na nova 1390 Super Duke R, também será instalado na 1390 Super Adventure. É também concebível que esta caraterística técnica especial seja reservada para modelos de topo posteriores.

Também se fala em círculos bem informados sobre a introdução de uma caixa de velocidades inovadora. É possível que se trate da conceção de uma caixa de velocidades manual automatizada que os austríacos patentearam em fevereiro de 2023 e que assenta num motor manual, numa embraiagem automática e num travão de estacionamento integrado. No entanto, é provável que se trate de um extra opcional que provavelmente só estará disponível numa data posterior.

Visualmente, a 1390 Super Adventure será reconhecível por uma carenagem que é mais volumosa do que antes e que também deverá aumentar a proteção contra o vento. A proteção contra o vento parece ser um aspeto a que é dada especial atenção em todos os modelos. Isso é particularmente percetível no novo farol dianteiro: no futuro, ele também deixará de ter a típica face dividida da KTM e assumirá o visual 3D da 990 Duke e da 1390 Super Duke R.

Nos primeiros protótipos, um arranjo de pequenas abas dentro da nova unidade do farol dianteiro também chamou a atenção, o que deve apoiar a proteção contra o vento como pequenos spoilers. No entanto, outro protótipo nas nossas últimas fotos tinha uma carenagem de lâmpada no topo, o que também indica finesse aerodinâmica, nada menos do que as tampas dos travões da mesma moto. No entanto, como a maioria dos protótipos foram recentemente vistos sem as coberturas, tanto para os travões como para a lâmpada, ambas podem ser opcionais.

Presumivelmente de série, mas ainda fortemente camuflado em todas as motos de pré-produção vistas até agora, está um novo ecrã de infoentretenimento invulgarmente grande. As dimensões exactas são difíceis de reconhecer devido à camuflagem, mas parecem estar na gama de um tablet maior, ou seja, um ecrã de 11 a 13 polegadas na diagonal. Esta caraterística deve ser comum a todas as variantes.

A gama de modelos também vai aumentar: tal como antes, a versão S estará disponível com uma roda dianteira de 19 polegadas e suspensão semi-ativa, bem como a versão R, mais apta para todo-o-terreno, com uma roda dianteira de 21 polegadas e suspensão totalmente ajustável manualmente. No passado, também foi avistado um protótipo com uma roda dianteira de 21 polegadas, mais virada para as capacidades de turismo. No entanto, não é claro se este protótipo será produzido em série. O lançamento no mercado da 1390 Super Adventure está previsto para a primavera de 2025.