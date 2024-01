En lo alto: 6000 metros sobre el nivel del mar en la BMW R1300GS

No, no es un nuevo récord de altitud, lo tiene el suizo Jiri Zak con una Yamaha WR450F a 6546 metros. Zak también ostenta el récord en motos bicilíndricas; alcanzó los 6501 metros sobre el nivel del mar con una Yamaha Ténéré 700. Pero el lugar es siempre el mismo: El volcán Nevado Ojos del Salado, en los Andes chilenos, no lejos de la frontera con Argentina, es el volcán activo más alto del mundo, con una cumbre de 6891 metros.

Los días 6 y 7 de diciembre de 2023, cuatro pilotos alcanzaron los 6027 metros sobre el nivel del mar en una BMW R1300GS de serie: Christof Lischka, Jefe de Desarrollo de BMW Motorrad, Salvatore Pennisi, Director de Pruebas y Relaciones Técnicas de Metzeler, Michele Pradelli, campeón italiano de enduro extremo y probador de la revista italiana InMoto, y Karsten Schwers, probador y periodista de la revista alemana Motorrad.

Como un hombre de Metzeler estaba allí, podemos adivinarlo: los pilotos de GeEessen se abrieron camino cuesta arriba con neumáticos Metzeler, concretamente Metzeler Karoo 4 en las dimensiones 120/70-19 y 170/60-17, por lo que no hubo necesidad de convertirlos a las dimensiones off-road habituales de 21 delante/18 detrás.

Por supuesto, un fabricante no emprende tan costosos viajes de montaña sobre dos ruedas por el mero placer de viajar en moto. El hombre de BMW Lischka comenta: "Con este viaje extremo hasta más de 6000 metros, la nueva BMW R1300GS ha demostrado lo que puede hacer y para qué está hecha. Además de una conducción deportiva sobre asfalto y en largos recorridos, también domina el off-road y la aventura con aplomo. Incluso en versión estándar con neumáticos todoterreno. Era importante para nosotros enfatizar estas competencias básicas de la nueva GS una vez más con esta expedición."

Si esto demuestra que la BMW R1300GS con 145 CV a 7.750 rpm y unos 240 kg de peso a plena carga es una moto todoterreno ideal, y si esta prueba queda invalidada algún día cuando alguien llegue unos metros más arriba con otra enduro touring de la clase de cilindrada superior, lo dejamos a juicio de los lectores de SPEEDWEEK.