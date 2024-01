Haut de gamme : à 6000 m d'altitude avec la BMW R1300GS

Quatre pilotes ont atteint une altitude de plus de 6000 m dans les Andes chiliennes, dans le cadre d'une course record organisée sur des BMW R1300GS de série.

Non, ce n'est pas un nouveau record d'altitude, il est détenu par le Suisse Jiri Zak avec 6546 m sur une Yamaha WR450F. Zak détient également le record pour les motos à deux cylindres ; il a atteint 6501 m d'altitude sur une Yamaha Ténéré 700. Mais le lieu est toujours le même : Le volcan Nevado Ojos del Salado dans les Andes chiliennes, non loin de la frontière avec l'Argentine, est le plus haut volcan actif du monde avec un sommet de 6891 mètres.

Au même endroit, les 6 et 7 décembre 2023, quatre pilotes ont atteint 6027 mètres d'altitude sur des BMW R1300GS de série : Christof Lischka, directeur du développement de BMW Motorrad, Salvatore Pennisi, directeur des essais et des relations techniques de Metzeler, Michele Pradelli, champion italien d'enduro extrême et testeur du magazine italien InMoto, ainsi que Karsten Schwers, testeur et journaliste du magazine allemand Motorrad.

Comme un homme de Metzeler était présent, nous pouvons le deviner : les mangeurs ont gravi les pentes avec des pneus Metzeler, à savoir des Metzeler Karoo 4 de dimensions 120/70-19 et 170/60-17. Ils ont donc renoncé à s'équiper des dimensions tout-terrain habituelles 21 à l'avant/18 à l'arrière.

Un constructeur n'entreprend évidemment pas de telles coûteuses excursions en montagne sur deux roues pour le simple plaisir de la randonnée à moto. L'homme de BMW, Lischka, explique : "Avec cette randonnée extrême à plus de 6000 mètres, la nouvelle BMW R1300GS a montré ce dont elle est capable et ce pour quoi elle est faite. En plus de l'allure sportive sur l'asphalte et des longues randonnées, elle maîtrise aussi souverainement le thème du tout-terrain et de l'aventure. Et ce, déjà en version de série avec des pneus tout-terrain. Il était important pour nous de souligner encore une fois ces compétences clés de la nouvelle GS avec cette expédition".

Nous laissons aux lecteurs de SPEEDWEEK le soin de juger si cela prouve que la BMW R1300GS, avec ses 145 ch à 7750 tr/min et ses quelque 240 kg avec le plein, est une moto tout-terrain idéale, et si cette preuve sera un jour invalidée lorsqu'un autre enduro de voyage de la classe de cylindrée supérieure arrivera quelques mètres plus haut.