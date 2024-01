In alto: 6000 metri sul livello del mare con la BMW R1300GS

No, non si tratta di un nuovo record di altitudine, quello è detenuto dal pilota svizzero Jiri Zak su una Yamaha WR450F a 6546 metri. Zak detiene anche il record per le moto bicilindriche; ha raggiunto i 6501 metri sul livello del mare con una Yamaha Ténéré 700. Ma il luogo è sempre lo stesso: Il vulcano Nevado Ojos del Salado, sulle Ande cilene, non lontano dal confine con l'Argentina, è il vulcano attivo più alto del mondo, con una cima di 6891 metri.

Il 6 e 7 dicembre 2023, quattro piloti hanno raggiunto i 6027 metri sul livello del mare in sella a una BMW R1300GS standard: Christof Lischka, responsabile dello sviluppo di BMW Motorrad, Salvatore Pennisi, direttore dei test e delle relazioni tecniche di Metzeler, Michele Pradelli, campione italiano di enduro estremo e tester della rivista italiana InMoto, e Karsten Schwers, tester e giornalista della rivista tedesca Motorrad.

Dato che c'era un uomo di Metzeler, possiamo indovinare: i piloti di GeEessen si sono fatti strada in salita con pneumatici Metzeler, precisamente Metzeler Karoo 4 nelle dimensioni 120/70-19 e 170/60-17, quindi non c'è stato bisogno di convertirli alle consuete dimensioni off-road di 21 anteriore/18 posteriore.

Naturalmente, un costruttore non intraprende un tour di montagna così costoso su due ruote solo per il piacere del turismo in moto. L'uomo BMW Lischka commenta: "Con questo viaggio estremo fino a più di 6000 metri, la nuova BMW R1300GS ha dimostrato cosa può fare e per cosa è fatta. Oltre alla guida sportiva sull'asfalto e ai tour più lunghi, la nuova R1300GS è in grado di affrontare con disinvoltura anche il fuoristrada e l'avventura. Anche nell'allestimento standard con pneumatici da fuoristrada. Per noi era importante sottolineare ancora una volta queste competenze fondamentali della nuova GS con questa spedizione".

Se questo dimostra che la BMW R1300GS con 145 CV a 7750 giri/min e circa 240 kg di peso a pieno carico è una moto ideale per il fuoristrada, e se questa prova sarà invalidata un giorno quando qualcuno si spingerà qualche metro più in alto con un'altra enduro da turismo della classe di cilindrata superiore, lo lasciamo al giudizio dei lettori di SPEEDWEEK.