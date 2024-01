Lá no alto: 6000 metros acima do nível do mar com a BMW R1300GS

Não, não se trata de um novo recorde de altitude, que é detido pelo piloto suíço Jiri Zak numa Yamaha WR450F a 6546 metros. Zak também detém o recorde para motos de dois cilindros; alcançou 6501 metros acima do nível do mar com uma Yamaha Ténéré 700. Mas o local é sempre o mesmo: O vulcão Nevado Ojos del Salado, nos Andes chilenos, não muito longe da fronteira com a Argentina, é o vulcão ativo mais alto do mundo, com uma altura de cume de 6891 metros.

Em 6/7 de dezembro de 2023, quatro pilotos atingiram 6027 metros acima do nível do mar numa BMW R1300GS standard: Christof Lischka, Diretor de Desenvolvimento da BMW Motorrad, Salvatore Pennisi, Diretor de Testes e Relações Técnicas da Metzeler, Michele Pradelli, campeão italiano de enduro extremo e testador da revista italiana InMoto, e Karsten Schwers, testador e jornalista da revista alemã Motorrad.

Uma vez que estava lá um homem da Metzeler, podemos adivinhar: os pilotos de GeEessen estavam a subir as encostas com pneus Metzeler, nomeadamente Metzeler Karoo 4 nas dimensões 120/70-19 e 170/60-17, pelo que não houve necessidade de converter para as dimensões habituais de todo-o-terreno de 21 à frente/18 atrás.

É claro que um construtor não faz viagens de montanha tão dispendiosas em duas rodas apenas pelo prazer de passear de mota. Lischka, homem da BMW, comenta: "Com esta viagem extrema até mais de 6000 metros, a nova BMW R1300GS mostrou o que pode fazer e para que foi feita. Para além da condução desportiva em asfalto e passeios prolongados, também domina o todo-o-terreno e a aventura com desenvoltura. Mesmo na versão de série com pneus de todo-o-terreno. Foi importante para nós enfatizar estas competências essenciais da nova GS mais uma vez com esta expedição."

Se isto prova que a BMW R1300GS com 145 cv a 7750 rpm e cerca de 240 kg totalmente abastecida é uma mota de todo-o-terreno ideal, e se esta prova será invalidada um dia quando alguém chegar alguns metros mais alto com outra enduro de turismo da classe de cilindrada superior, deixamos isso ao critério dos leitores da SPEEDWEEK.