KTM 1490 SMT : l'escalade de la guerre des performances

La guerre des performances a éclaté dans le domaine des motos de tourisme et des crossovers sportifs. C'est du moins ce qui semble se passer depuis un certain temps. Si, avec l'introduction de la Multistrada V4, Ducati était déjà passé des 160 ch de la 1260 Multistrada, qui n'est pas mince dans cette catégorie, à 170 ch, et qu'il a conservé cette puissance dans la version Pikes Peak, les Italiens en ont rajouté une couche avec les 180 chevaux de la Multistrada V4 RS. Ils ont été rapidement dépassés par BMW avec les 201 ch de la M1000XR, qui sonnent comme une folie.

Il s'agit là de valeurs qui, dans cette catégorie, ne sont vraiment pertinentes qu'à la table des motards. Mais elles montrent comment cette niche relativement petite, mais très lucrative pour les constructeurs (voir les prix des différents modèles), semble fonctionner : se faire remarquer est le mot d'ordre.

Ducati y parvient en intégrant le moteur du Streetfighter V4 et son système desmodromique dans une Multistrada, en l'adaptant légèrement et en l'agrémentant du châssis de Pikes Peak et de toutes sortes d'options raffinées. BMW y parvient grâce à la puissance de pointe de son quatre cylindres en ligne Shiftcam de la Superbike S1000RR.

Les deux ont en commun d'être de véritables points d'exclamation dans les gammes de modèles des constructeurs. Et Ducati et BMW font payer ces points d'exclamation très cher : Tout ce qui est possible dans ce segment coûte chez Ducati à partir de 36.490 euros, chez BMW, on s'en tire à un prix nettement plus avantageux à partir de 25.900 euros.

Apparemment, KTM ne veut plus rester impuissant face à la concurrence et travaille à une réponse appropriée sur la base de la future 1390 Super Adventure. C'est ce que suggèrent les premières photos de prototypes qui, à première vue, montrent une 1290 Super Adventure modifiée.

Mais en y regardant de plus près, on découvre à quel point les modifications sont profondes : Il y a d'abord le tout nouveau châssis qui équipe la moto d'essai : On remarque tout d'abord la roue avant de 17 pouces, comme celle utilisée par les concurrentes de Bologne et de Munich.

Celle-ci est montée sur une fourche apparemment nouvellement développée. Il n'est pas évident de savoir si celle-ci fait partie d'une suspension semi-active, comme sur l'actuelle 1290 Super Adventure S. Un ancien porteur de groupe du modèle présenté ici a toutefois été aperçu avec des éléments de suspension réglables manuellement, raison pour laquelle nous supposons qu'ils sont également utilisés ici.

La bulle du prototype est encore celle de la 1290 Super Adventure S actuelle, mais la protection contre le vent devrait être beaucoup plus limitée dans la série ultérieure. De profil, on remarque surtout un nouveau système d'échappement avec un nouveau collecteur, qui s'inspire visuellement de la 1390 Super Duke. Pour loger le collecteur, un nouveau bras oscillant est également utilisé, qui prend une forme de banane au-dessus de ce même collecteur. Cela implique également une modification du cadre principal afin d'adapter les points de fixation du bras oscillant dans le cadre.

Grâce à ces mesures, la SMT, qui pourrait être appelée ainsi par analogie avec sa petite sœur la 890 SMT, se différencie en même temps de la 1390 Super Adventure, attendue pour 2025, qui reprend en grande partie le châssis et le cadre de l'actuelle 1290 Super Adventure.

La vue arrière de la SMT est dominée visuellement par un cadre arrière inspiré de la Super Duke RR, ce qui devrait permettre de gagner quelques kilos. L'ensemble de la moto semble ainsi plus compact, mais on ne renonce pas pour autant aux supports pour valises. Plusieurs mesures d'allègement sautent aux yeux : l'aileron avant du prototype est en carbone, les jantes gracieuses sont reprises de la Super Duke R et devraient permettre de gagner encore du poids.

À l'avant, on remarque également que le carénage est nettement plus étroit vers le bas que sur l'actuelle 1290 et la future 1390 Super Adventure. Cela pourrait souligner le caractère plus sportif de la moto et KTM l'a déjà fait pour sa petite sœur, la 890 SMT. Là, cela s'est accompagné d'une réduction de la capacité du réservoir, ce qui n'est pas visible sur ce prototype. Le freinage est assuré par des monoblocs Brembo Stylema.

Le plus grand point d'interrogation, qui laisse place à de nombreuses spéculations, est le moteur V2. En comparaison directe avec la 1390 Super Adventure attendue pour 2025, on constate dans l'environnement moteur, en plus du nouveau système d'échappement, que les collecteurs présentent une circonférence légèrement plus grande et que le guidage des collecteurs lui-même a été revu. Il est fort probable que la commande variable des soupapes, appelée Cam-Shift, soit également utilisée, même si cela n'est pas visible de l'extérieur.

Une nouvelle augmentation de la cylindrée n'est pas non plus à exclure. Avec 110 x 71 mm d'alésage x course, la limite pour une nouvelle augmentation de la cylindrée par simple alésage n'est en principe pas atteinte, comme le démontre Ducati entre autres avec un gigantesque alésage de 116 mm sur l'Hypermotard 698 Mono, alors que ce moteur monocylindre ne présente même pas un double allumage.

KTM devrait en tout cas assurer une propulsion suffisante. Certes, le couple, mais aussi la puissance nominale sont encore des spéculations à l'heure actuelle, mais les 190 ch de la 1390 Super Duke pourraient être un aussi bon indicateur que les 180 et 201 ch des deux concurrentes principales mentionnées. Nous nous attendons en tout cas à ce que les 170 ch de la prochaine 1390 Super Adventure soient encore une fois clairement dépassés.

Il devrait cependant en être de même pour le prix. La différence de prix de 21 000 euros entre la Ducati Multistrada V4 la moins chère et la V4 RS ne devrait certes pas être atteinte par la KTM, mais ce n'est certainement pas à un prix discount que les habitants de Mattighofen céderont leur futur modèle phare dans le segment des motos de voyage rapide.

En revanche, un autre modèle Super Adventure, basé sur le châssis modifié de la SMT, devrait être un peu moins cher, même s'il est loin d'être une bonne affaire. Nous avons déjà pu photographier deux prototypes de ce modèle. Sur les photos, on reconnaît tout d'abord le nouveau châssis avec le nouveau bras oscillant de la variante SMT. Certaines parties du système d'échappement de cette dernière semblent également être reprises ici, ce qui indique également la reprise des modifications du moteur.

Visuellement, c'est d'abord le grand disque qui saute aux yeux. Les freins sur les deux motos d'essai présentées sont identiques à ceux de l'actuelle 1290 Super Adventure S, tout comme la fourche avant, donc semi-active. L'amortisseur arrière n'est pas clairement visible. Le nom exact du modèle (1490 Super Adventure semble possible) et sa place dans la gamme de modèles KTM ne sont pas encore clairs non plus. On peut penser qu'il s'agit d'une moto de voyage particulièrement luxueuse, dotée d'une puissance de pointe généreuse, d'une protection contre le vent particulièrement efficace et de toutes les caractéristiques d'équipement possibles et imaginables.

Le lancement des deux modèles, 1490 SMT et 1490 Super Adventure (s'ils s'appellent ainsi), n'est pas prévu avant début 2026, soit environ un an après la présentation de la 1390 Super Adventure. Les deux modèles, 1390 et 1490, seront donc vendus en parallèle pendant un certain temps.