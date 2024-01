KTM 1490 SMT: la guerra delle prestazioni si inasprisce

La guerra delle prestazioni è scoppiata tra le enduro da turismo e le crossover sportive. Almeno così sembra da qualche tempo a questa parte. Con l'introduzione della Multistrada V4, Ducati aveva già aumentato sensibilmente la potenza dai 160 CV della Multistrada 1260 a 170 CV, che non sono certo pochi in questa categoria, e ora gli italiani hanno fatto di meglio con i 180 cavalli della Multistrada V4 RS. Sono stati rapidamente superati da BMW con i ridicoli 201 CV della M1000XR.

Si tratta di valori che probabilmente sono davvero rilevanti solo in questa classe, al tavolo dei motociclisti abituali. Tuttavia, dimostrano come questa nicchia, relativamente piccola ma piuttosto redditizia per i costruttori (si vedano i prezzi dei rispettivi modelli), sembra funzionare: distinguersi è all'ordine del giorno.

Ducati ci riesce installando la trasmissione della Streetfighter V4, compresa la desmodromica, solo leggermente adattata in una Multistrada e perfezionandola con il telaio della Pikes Peak e con tutti i tipi di nobili extra. BMW ottiene questo risultato grazie alle prestazioni di punta del suo motore a quattro cilindri in linea Shiftcam della superbike S1000RR.

Entrambe hanno in comune il fatto di porre dei veri e propri punti esclamativi nelle gamme di modelli dei produttori. E Ducati e BMW stanno pagando profumatamente per questi punti esclamativi: Tutto ciò che è possibile in questo segmento costa 36.490 euro in Ducati, mentre in BMW si può partire da 25.900 euro.

A quanto pare, KTM non vuole più assistere impotente ai guadagni della concorrenza e sta lavorando a una risposta adeguata basata sulla futura 1390 Super Adventure. Lo suggeriscono le prime foto dei prototipi, che a prima vista mostrano una 1290 Super Adventure modificata.

Ma uno sguardo più attento rivela quanto profonde siano le modifiche: Innanzitutto, c'è il telaio completamente sviluppato ex novo su cui poggia la moto di prova: La prima cosa che salta all'occhio è la ruota anteriore da 17 pollici, come quella utilizzata dai concorrenti di Bologna e Monaco.

Questa è montata su una forcella apparentemente di nuova concezione. Tuttavia, non è chiaro se faccia parte di un telaio semiattivo come quello dell'attuale 1290 Super Adventure S. Tuttavia, un precedente portapacchi del modello qui mostrato è stato avvistato con elementi di sospensione regolabili manualmente, per cui presumiamo che siano utilizzati anche qui.

Il parabrezza del prototipo è ancora ripreso dall'attuale 1290 Super Adventure S; nella serie successiva, la protezione dal vento sarà probabilmente molto più scarna. Dalla vista laterale, salta all'occhio un nuovo sistema di scarico con un nuovo collettore, che ricorda visivamente la 1390 Super Duke. Per alloggiare il collettore, viene utilizzato anche un nuovo forcellone, che scorre a forma di banana sopra lo stesso collettore. Ciò comporta anche una modifica del telaio principale per adattare di conseguenza i punti di montaggio del forcellone nel telaio.

Queste misure differenziano anche la SMT, possibile denominazione analoga alla sorella minore 890 SMT, dalla 1390 Super Adventure attesa nel 2025, che adotta in gran parte il telaio e la struttura dell'attuale 1290 Super Adventure.

La vista posteriore della SMT è visivamente dominata da un telaio posteriore che si basa sulla Super Duke RR e che dovrebbe far risparmiare qualche chilo. In questo modo l'intera moto appare più compatta, ma sono ancora presenti i supporti per le borse. Diverse misure di costruzione leggera catturano l'attenzione: l'ala anteriore del prototipo è realizzata in fibra di carbonio, i cerchi sottili sono ripresi dalla Super Duke R e dovrebbero far risparmiare ancora più peso.

Nella parte anteriore si nota anche che la carenatura è significativamente più stretta nella parte inferiore rispetto all'attuale 1290 e alla futura 1390 Super Adventure. Si tratta di una soluzione che forse intende sottolineare il carattere più sportivo e che è già stata adottata da KTM sulla sorella minore 890 SMT. In quel caso, tuttavia, questa soluzione era accompagnata da una riduzione della capacità del serbatoio, che non è inizialmente riconoscibile su questo prototipo. La decelerazione è affidata ai monoblocchi Brembo Stylema.

Il punto interrogativo più grande, che dà adito a numerose speculazioni, è il motore V2. Nel confronto diretto con la 1390 Super Adventure attesa per il 2025, oltre al nuovo sistema di scarico, l'ambiente del motore mostra anche che i collettori hanno una circonferenza leggermente maggiore e anche il percorso dei collettori stessi è stato rivisto. È molto probabile che venga utilizzato anche il sistema di controllo variabile delle valvole noto come Cam-Shift, anche se non è riconoscibile esternamente.

Non è da escludere nemmeno un ulteriore aumento della cilindrata. Con un alesaggio x corsa di 110 x 71 mm, il limite per un ulteriore aumento di cilindrata attraverso la semplice alesatura non è ancora stato raggiunto, come dimostra la Ducati con un gigantesco alesaggio di 116 mm sulla Hypermotard 698 Mono, con questo motore monocilindrico che non ha nemmeno la doppia accensione.

KTM dovrebbe comunque fornire una propulsione sufficiente. Anche se la coppia in particolare, così come la potenza nominale, sono ancora speculazioni in questa fase, i 190 CV della 1390 Super Duke potrebbero essere un indicatore altrettanto valido dei 180 e 201 CV delle due principali concorrenti sopra citate. In ogni caso, ci aspettiamo che i 170 CV della prossima 1390 Super Adventure vengano ancora una volta nettamente superati.

Tuttavia, lo stesso dovrebbe valere per il prezzo. Sebbene sia improbabile che la KTM raggiunga i 21.000 euro di differenza di prezzo tra la Ducati Multistrada V4 più economica e la V4 RS, la Casa di Mattighofen non regalerà certo il suo futuro modello di punta nel segmento delle moto veloci a un prezzo scontato.

D'altra parte, un altro modello Super Adventure, basato sul telaio modificato della SMT, sarà probabilmente un po' più economico, anche se non sarà certo un affare. Anche di questo modello abbiamo già potuto fotografare due prototipi. Nelle foto è possibile riconoscere il nuovo telaio con il nuovo forcellone della versione SMT. Anche qui sembrano essere state adottate parti dell'impianto di scarico, il che indica che le modifiche al motore sono state riportate.

Visivamente, la prima cosa che salta all'occhio è il grande disco. I freni delle due moto in prova sono identici a quelli dell'attuale 1290 Super Adventure S, così come la forcella anteriore, cioè semiattiva. Il puntone della sospensione posteriore non è chiaramente riconoscibile. Anche il nome esatto del modello (1490 Super Adventure sembra possibile) e la sua posizione nel programma di modelli KTM non sono ancora chiari. È probabile che venga posizionata come una moto da turismo particolarmente lussuosa, con ampie prestazioni di punta, una protezione dal vento particolarmente efficace e tutte le dotazioni possibili.

Il lancio di entrambi i modelli, la 1490 SMT e la 1490 Super Adventure (se si chiameranno così), non è previsto prima dell'inizio del 2026, cioè circa un anno dopo il lancio della 1390 Super Adventure. Di conseguenza, sia la 1390 che la 1490 saranno vendute in parallelo per qualche tempo.