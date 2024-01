KTM 1490 SMT: a guerra do desempenho aumenta

A Ducati está a arrecadar uns incríveis 36.490 euros com a Multistrada V4RS express tour beamer, em comparação com a BMW M1000XR a 25.900 euros. E a KTM está a assistir desesperadamente porque não tem um modelo de topo como este.

A guerra do desempenho começou entre as enduros de turismo e as motos crossover desportivas. Pelo menos é o que parece há já algum tempo. Com a introdução da Multistrada V4, a Ducati já tinha aumentado visivelmente a potência de 160 cv da Multistrada 1260 para 170 cv, o que não é certamente um valor escasso nesta classe, e os italianos foram agora mais longe com os 180 cv da Multistrada V4 RS. Eles foram rapidamente superados pela BMW com os ridículos 201 cv da M1000XR.

Estes são valores que, provavelmente, só são realmente relevantes nesta classe na mesa dos utilizadores habituais de motos. No entanto, eles mostram como este nicho comparativamente pequeno, mas para os fabricantes bastante lucrativo (ver preços dos respectivos modelos) parece funcionar: destacar-se é a ordem do dia.

A Ducati consegue-o instalando a transmissão da Streetfighter V4, incluindo a desmodrómica, apenas ligeiramente adaptada numa Multistrada e refinando-a com o chassis da Pikes Peak e todos os tipos de extras nobres. A BMW consegue-o através da performance de topo do seu motor de quatro cilindros em linha Shiftcam da superbike S1000RR.

O que ambas têm em comum é o facto de colocarem verdadeiros pontos de exclamação nas gamas de modelos dos fabricantes. E a Ducati e a BMW estão a pagar muito bem por estes pontos de exclamação: Tudo o que é possível neste segmento custa a partir de 36.490 euros na Ducati, enquanto na BMW se pode sair muito mais favoravelmente a partir de 25.900 euros.

Aparentemente, a KTM não quer continuar a assistir impotente à concorrência a ganhar dinheiro e está a trabalhar numa resposta adequada com base na futura 1390 Super Adventure. Isto é sugerido pelas primeiras fotos dos protótipos, que à primeira vista mostram uma 1290 Super Adventure modificada.

Mas um olhar mais atento revela até que ponto as modificações são realmente profundas: Em primeiro lugar, há o chassis completamente novo em que a mota de teste está montada: A primeira coisa que chama a atenção é a roda dianteira de 17 polegadas, tal como a utilizada pelos concorrentes de Bolonha e Munique.

Esta é montada numa forquilha aparentemente desenvolvida de novo. No entanto, não é claro se esta faz parte de um chassis semi-ativo como na atual 1290 Super Adventure S. No entanto, uma unidade de transporte anterior do modelo aqui apresentado foi avistada com elementos de suspensão ajustáveis manualmente, razão pela qual também assumimos que são utilizados aqui.

O para-brisas do protótipo ainda é retirado da atual 1290 Super Adventure S; nas séries posteriores, a proteção contra o vento deverá ser muito mais esparsa. Na vista lateral, chama a atenção um novo sistema de escape com um novo coletor, que faz lembrar visualmente a 1390 Super Duke. Para acomodar o coletor, é também utilizado um novo braço oscilante, que corre em forma de banana sobre o mesmo coletor. Isto também implica uma modificação do quadro principal, de forma a adaptar os pontos de montagem do braço oscilante no quadro.

Estas medidas também diferenciam a SMT, que é a possível designação análoga à sua irmã mais nova 890 SMT, da 1390 Super Adventure prevista para 2025, que adopta em grande parte o chassis e o quadro da atual 1290 Super Adventure.

A vista traseira da SMT é visualmente dominada por um quadro traseiro que é baseado na Super Duke RR e deve economizar alguns quilos. Isto faz com que toda a mota pareça mais compacta, mas ainda existem suportes de alforges. Várias medidas de construção leve chamam a atenção: a asa dianteira do protótipo é feita de fibra de carbono, as jantes finas são retiradas da Super Duke R e devem poupar ainda mais peso.

Na frente, também se nota que a carenagem é significativamente mais estreita na parte inferior do que na atual 1290 e na futura 1390 Super Adventure. Isto é possivelmente destinado a enfatizar o carácter mais desportivo e já foi implementado pela KTM na irmã mais pequena 890 SMT. No entanto, esta medida foi acompanhada por uma capacidade reduzida do depósito, que não é inicialmente reconhecível neste protótipo. É desacelerado por monoblocos Brembo Stylema.

O maior ponto de interrogação e espaço para muita especulação é o motor V2. Em comparação direta com a 1390 Super Adventure esperada para 2025, para além do novo sistema de escape, o ambiente do motor também mostra que os colectores têm uma circunferência ligeiramente maior e que o próprio percurso do coletor também foi revisto. É altamente provável que o sistema de controlo de válvulas variável conhecido como Cam-Shift também seja utilizado, mesmo que não seja reconhecível externamente.

Também não é de excluir um novo aumento da cilindrada. Com um diâmetro x curso de 110 x 71 mm, o limite para um aumento adicional da cilindrada através de uma simples perfuração ainda não foi atingido, como a Ducati demonstra com um gigantesco diâmetro de 116 mm na Hypermotard 698 Mono, sendo que este motor monocilíndrico nem sequer tem dupla ignição.

A KTM deve fornecer propulsão suficiente em qualquer caso. Embora o binário em particular, bem como a potência nominal, ainda sejam especulações nesta fase, os 190 cv da 1390 Super Duke podem ser um indicador tão bom como os 180 e 201 cv dos dois principais concorrentes mencionados acima. De qualquer forma, esperamos que os 170 cv da próxima 1390 Super Adventure sejam claramente ultrapassados mais uma vez.

No entanto, o mesmo deve se aplicar ao preço. Embora seja improvável que a KTM atinja a diferença de preço de 21.000 euros entre a Ducati Multistrada V4 mais barata e a V4 RS, a empresa sediada em Mattighofen certamente não estará a oferecer o seu futuro modelo de topo no segmento de motos rápidas a um preço com desconto.

Por outro lado, é provável que outro modelo Super Adventure, baseado no chassis modificado da SMT, seja um pouco mais barato, embora também esteja longe de ser uma pechincha. Também já conseguimos fotografar dois protótipos deste modelo. O novo chassis com o novo braço oscilante da versão SMT pode ser reconhecido nas fotografias. Partes do sistema de escape também parecem ter sido adoptadas aqui, o que também indica que as modificações do motor foram transferidas.

Visualmente, a primeira coisa que chama a atenção é o disco grande. Os travões das duas motos de teste apresentadas são idênticos aos da atual 1290 Super Adventure S, tal como a forquilha dianteira, ou seja, semi-ativa. A suspensão traseira não é claramente reconhecível. O nome exato do modelo (1490 Super Adventure parece possível) e a sua posição no programa de modelos da KTM também ainda não são claros. É provável que seja posicionada como uma moto de turismo particularmente luxuosa, com um amplo desempenho de topo, proteção contra o vento particularmente eficaz e todas as características de equipamento concebíveis.

O lançamento de ambos os modelos, ou seja, a 1490 SMT e a 1490 Super Adventure (se assim se chamarem), não está previsto antes do início de 2026, ou seja, cerca de um ano após o lançamento da 1390 Super Adventure. Consequentemente, tanto a 1390 como a 1490 serão vendidas em paralelo durante algum tempo.