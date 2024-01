Kawasaki : Est-ce qu'un 400 rétro avec quatre cylindres en ligne arrive ?

Les rumeurs proviennent entre autres du magazine japonais "Young Machine", qui est généralement bien informé sur les modèles à venir des constructeurs japonais.

Or, dans le segment des machines d'entrée de gamme bon marché destinées aux détenteurs (obligatoires) du permis A2, une certaine désolation technique s'est installée : Presque toutes les machines routières de ce segment sont propulsées par des moteurs à un ou deux cylindres.

Kawasaki propose désormais dans son programme la fusée supersport ZX-4R, propulsée par un moteur quatre cylindres de conception nouvelle. On peut donc supposer que Kawasaki n'a pas investi les coûts de développement élevés pour installer ce moteur uniquement sur une machine supersport, d'autant plus que la demande dans ce segment est en baisse dans le monde entier.

Avec une moto au design actuel, on ne ferait pas seulement concurrence aux concurrents, mais aussi à soi-même, car Kawasaki propose déjà un tel modèle dans sa gamme avec la Z400. En revanche, dans le portefeuille des néoclassiques, Kawasaki n'a rien à proposer dans le segment des cylindrées inférieures. Une Z400RS (le nom du modèle est une spéculation de l'auteur de SPEEDWEEK) pourrait élargir la gamme de modèles et, avec le quatre cylindres moderne de 400, on se distinguerait en plus de la concurrence. Il convient de noter que Young Machine a également rapporté (ou répandu des rumeurs) que Honda travaillait sur une CBX400 propulsée par un quatre cylindres en ligne.

Pour que les débutants avec un permis A2 puissent conduire cette Kawasaki rétro à quatre cylindres, il faudrait réduire la puissance de 77 ch à 15.000 tr/min horribles à 48 ch - ce qui serait autorisé par la loi. Le châssis avec le cadre treillis tubulaire en acier pourrait être repris, mais à l'avant, une fourche conventionnelle conviendrait mieux à une moto rétro que la fourche USD de la ZX-4R.

Et puis il y a cet anniversaire : une Kawasaki portant le nom de modèle Z400 est apparue pour la première fois en 1974, il y a donc 50 ans. De 1974 à 1979, elle était propulsée par un bicylindre en ligne, un moteur à cylindrée constante avec deux arbres d'équilibrage. La Z400J, équipée d'un moteur à quatre cylindres en ligne, a suivi à partir de 1980, avant de disparaître en 1984. Les modèles suivants, comme la GPZ400R, la Zephyr ZR400 ou la ZXR400, ne sont jamais arrivés en Allemagne.

L'actuelle Z400 (avec moteur bicylindre) figure dans la gamme Kawasaki depuis 2019, elle coûte 6445 euros et jouit d'une grande popularité. Il faut débourser beaucoup plus pour la fusée sportive à quatre cylindres ZX-4R, à savoir 9595 euros. Pour la machine de plus faible cylindrée de la gamme rétroclassique, la Z650RS, Kawasaki demande 8195 euros.

Kawasaki devrait céder une éventuelle Z400RS à un prix légèrement inférieur à celui de la 650. Les comptables auront leur mot à dire dans la décision de construire ou non un tel modèle.