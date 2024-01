Kawasaki: è in arrivo una 400 retrò con un quattro in linea?

In Giappone si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Kawasaki starebbe sviluppando una moto dal design retrò, con il motore a quattro cilindri in linea della ZX-4R recentemente presentata. Si tratterebbe di una concorrenza interna alla Z400.

Le indiscrezioni provengono dalla rivista giapponese "Young Machine", che di solito è ben informata sui modelli in arrivo dei produttori giapponesi.

Ebbene, nel segmento delle moto economiche entry-level per i possessori della patente A2 (obbligatoria) è emerso un certo deserto tecnico: Quasi tutte le moto stradali di questo segmento sono alimentate da motori a uno o due cilindri.

Kawasaki ha ora in programma la supersportiva ZX-4R, dotata di un motore a quattro cilindri di nuova concezione. È quindi ragionevole ipotizzare che Kawasaki non abbia investito gli elevati costi di sviluppo per installare questo motore esclusivamente in una supersportiva, soprattutto perché la domanda in questo segmento è in calo a livello mondiale.

Una moto con il design attuale non sarebbe solo in competizione con la concorrenza, ma anche con se stessa, dato che Kawasaki ha già un modello del genere nella sua gamma con la Z400. Al contrario, Kawasaki non ha nulla da offrire nel segmento di cilindrata inferiore della gamma neoclassica. Una Z400RS (il nome del modello è una speculazione dell'autore di SPEEDWEEK) potrebbe ampliare il programma di modelli e il moderno quattro cilindri da 400 cc la distinguerebbe dalla concorrenza. Va notato che Young Machine ha anche riferito (o diffuso voci) che Honda sta lavorando a una CBX400 alimentata da un motore a quattro cilindri in linea.

Affinché i principianti con patente A2 possano guidare la Kawasaki retrò a quattro cilindri, la potenza dovrebbe essere ridotta da 77 CV all'orribile regime di 15.000 giri/min. a 48 CV, il che sarebbe legalmente consentito. La ciclistica con il telaio a traliccio in acciaio potrebbe essere mantenuta, ma all'anteriore una forcella convenzionale sarebbe più adatta a una moto retrò rispetto alla forcella USD della ZX-4R.

E poi c'è questo anniversario: una Kawasaki con il nome del modello Z400 è apparsa per la prima volta nel 1974, 50 anni fa. Dal 1974 al 1979, era alimentata da un motore a due cilindri in linea, un co-rotore con due alberi di bilanciamento. Dal 1980, seguì la Z400J con un motore a quattro cilindri in linea, che venne dismessa nel 1984. I modelli successivi, come la GPZ400R, la Zephyr ZR400 o la ZXR400, non arrivarono mai in Germania.

Kawasaki ha l'attuale Z400 (con motore a due cilindri) nella sua gamma di modelli dal 2019; costa 6445 euro ed è molto popolare. Per il razzo sportivo ZX-4R a quattro cilindri bisogna pagare molto di più, 9595 euro. Kawasaki fa pagare 8195 euro per la Z650RS, la moto di cilindrata più piccola della serie Retro Classic.

Kawasaki dovrebbe offrire una possibile Z400RS a un prezzo leggermente inferiore rispetto alla 650. I commercialisti avranno un ruolo importante nella decisione di costruire o meno questo modello.