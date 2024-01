Kawasaki: Está a chegar uma 400 retro com um quatro em linha?

Há cada vez mais rumores no Japão de que a Kawasaki está a desenvolver uma moto com um design retro, com o motor de quatro cilindros em linha da recentemente apresentada ZX-4R. Esta seria a concorrência interna para a Z400.

Os rumores têm origem na revista japonesa "Young Machine", que normalmente está bem informada sobre os próximos modelos dos fabricantes japoneses.

Pois bem, no segmento das máquinas de entrada de gama baratas para titulares de carta de condução A2 (obrigatória), surgiu um certo deserto técnico: Quase todas as motas de estrada deste segmento são equipadas com motores de um ou dois cilindros.

A Kawasaki tem agora no seu programa a superdesportiva ZX-4R, equipada com um novo motor de quatro cilindros. Por conseguinte, é razoável especular que a Kawasaki não investiu os elevados custos de desenvolvimento para instalar este motor apenas numa máquina supersport, especialmente porque a procura neste segmento está a diminuir em todo o mundo.

Uma moto com o design atual não iria competir apenas com a concorrência, mas também consigo própria, uma vez que a Kawasaki já tem um modelo deste tipo na sua gama com a Z400. Em contrapartida, a Kawasaki não tem nada para oferecer no segmento de menor cilindrada do portefólio neo-clássico. Uma Z400RS (o nome do modelo é uma especulação do autor da SPEEDWEEK) poderia expandir o programa de modelos e o moderno quatro cilindros de 400cc também a diferenciaria da concorrência. É de notar que a Young Machine também relatou (ou espalhou rumores) que a Honda está a trabalhar numa CBX400 com um motor de quatro cilindros em linha.

Para que os principiantes com carta de condução A2 possam conduzir a Kawasaki retro de quatro cilindros, a potência teria de ser reduzida de 77 cv a umas horríveis 15.000 rpm para 48 cv - o que seria legalmente permitido. O chassis com a estrutura em treliça de aço poderia ser mantido, mas na frente uma forquilha convencional seria mais adequada para uma moto retro do que a forquilha USD da ZX-4R.

E depois há este aniversário: Uma Kawasaki com a designação de modelo Z400 apareceu pela primeira vez em 1974, há 50 anos. De 1974 a 1979, era alimentada por um motor de dois cilindros em linha, um co-rotor com dois veios de equilíbrio. A partir de 1980, seguiu-se o Z400J com um motor de quatro cilindros em linha, que foi descontinuado em 1984. Modelos sucessores como o GPZ400R, o Zephyr ZR400 ou o ZXR400 nunca chegaram à Alemanha.

A Kawasaki tem o atual Z400 (com um motor de dois cilindros) em sua gama de modelos desde 2019; custa € 6445 e é muito popular. Você tem que pagar consideravelmente mais pelo foguete esportivo ZX-4R de quatro cilindros, ou seja, € 9595. A Kawasaki cobra 8195 euros pelo Z650RS, a menor máquina de deslocamento da série Retro Classic.

A Kawasaki teria de oferecer uma possível Z400RS a um preço ligeiramente inferior ao da 650. Os contabilistas terão uma palavra importante a dizer na decisão de construir ou não um modelo deste género.