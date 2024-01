Triumph Daytona 660: Piloto tricilíndrico desde 9795 euros

Lo que los lectores de SPEEDWEEK ya sabían es ahora oficial: Triumph está construyendo una moto deportiva con carenado integral basada en la asequible roadster de gama media Trident 660. Nuestra especulación de que el nombre del modelo Daytona reviviría para esta moto se ha confirmado: el nuevo modelo se llama Daytona 660. Triumph adornó varios modelos con el nombre del circuito de carreras estadounidense a partir de 1952, pero el ilustre nombre desapareció con la Daytona 675 en 2016.

Ahora, el legendario nombre del modelo regresa con la Daytona 660. Está basado en el roadster económico Trident 660, pero su base técnica ha sido ampliamente revisada. 81 CV a 10.250 rpm y 64 Nm a 6.250 rpm habrían sido demasiado suaves para una moto deportiva, por lo que Triumph ha encendido la siguiente etapa evolutiva del motor tricilíndrico.

En la Daytona 660, el tricilíndrico en línea entrega ahora 95 CV a 11.250 rpm, 69 Nm a 8.250 rpm y se puede revolucionar hasta 12.650 rpm. La mayoría de las piezas de rendimiento son nuevas, incluidos el cigüeñal, los pistones, los bulones, la culata, los árboles de levas y el sistema de escape. De este modo, se han conseguido 14 CV adicionales. También se han modificado la caja de cambios de seis velocidades y el embrague deslizante, y la transmisión primaria tiene una relación más larga.

El chasis tubular de acero, la horquilla USD de 41 mm y el amortiguador Showa, ambos ajustables sólo en precarga, son idénticos a los componentes de la Trident. Al menos el freno delantero de doble disco 310 se ha mejorado con pinzas radiales de cuatro pistones (en lugar de las pinzas de dos pistones de la Trident). El ABS se complementa con un sistema de aviso de frenada de emergencia que activa las luces de emergencia en caso de frenada brusca. Esperemos que esta función, que no sabíamos que necesitábamos hasta ahora, no active las luces de emergencia sin que nos lo pidan antes de cada curva cerrada en descensos rápidos.

La electrónica ofrece tres modos de conducción, que ajustan la respuesta del acelerador y la intervención del control de tracción (conmutable). La pantalla del puesto de conducción es una combinación de pantalla TFT en color y pantalla LCD. La especificación de peso es de 201 kg con un depósito lleno al 90%.

Nuestros bien informados lectores ya lo han reconocido hace tiempo: No se trata de un cohete superdeportivo para perseguir tiempos en circuito, sino más bien de un roadster con aspecto deportivo. En consecuencia, las muñequillas del manillar están sujetas por encima de la tija triple y las estriberas no están montadas demasiado altas, para que el piloto no tenga que plegarse excesivamente para arrastrarse por el país respetando todos los límites de velocidad. La gama de accesorios de Triumph incluye un cambio rápido, un asiento bajo, piezas fresadas y puños calefactables.

La Triumph Daytona 660 estará disponible a partir de finales de marzo a un precio de 9795 euros (Suiza desde 10.395 CHF) en gris claro, gris oscuro y rojo. También está disponible con 48 CV y puede conducirse con el carné A2 en esta versión.