Triumph Daytona 660 : Course trois cylindres à partir de 9795 euros

Ce que les lecteurs de SPEEDWEEK savaient déjà est désormais officiel : Triumph construit une moto sportive entièrement carénée sur la base du roadster économique de classe moyenne Trident 660. Notre spéculation selon laquelle le nom du modèle Daytona serait ressuscité pour cette moto s'avère exacte, le nouveau modèle s'appelle Daytona 660. Triumph a orné plusieurs modèles du nom du circuit américain à partir de 1952, le nom sonore a disparu avec la Daytona 675 en 2016.

Aujourd'hui, le nom légendaire du modèle revient avec la Daytona 660. Celle-ci est basée sur le roadster économique Trident 660, mais sa base technique a été largement remaniée. 81 ch à 10 250 tr/min et 64 Nm à 6250 tr/min auraient été des données un peu trop douces pour une moto sportive, raison pour laquelle Triumph a lancé une nouvelle étape d'évolution du moteur trois cylindres.

Dans la Daytona 660, le trois cylindres en ligne délivre désormais 95 ch à 11 250 tr/min, 69 Nm à 8250 tr/min et peut être poussé jusqu'à 12 650 tr/min. La plupart des pièces de puissance sont nouvelles, comme le vilebrequin, les pistons, les axes de piston, la culasse, les arbres à cames et le système d'échappement. Ainsi, 14 chevaux supplémentaires ont pu être trouvés. La boîte de vitesses à six rapports et l'embrayage à friction ont également été modifiés et le rapport de transmission primaire est plus long.

Le châssis tubulaire en acier, la fourche USD de 41 mm et l'amortisseur Showa, tous deux réglables uniquement en précharge, sont identiques à ceux du Trident. Le frein avant à double disque de 310 est toutefois équipé de pinces radiales à quatre pistons (au lieu des pinces à double piston de la Trident). L'ABS est complété par un système d'alerte de freinage d'urgence qui active les feux de détresse en cas de freinage brusque. Espérons que cette fonctionnalité, dont nous ignorions jusqu'à présent la nécessité, n'activera pas les feux de détresse sans que nous le demandions à chaque virage en épingle à cheveux dans les descentes de cols rapides.

L'électronique propose trois modes de conduite qui adaptent la réponse à l'accélérateur et l'intervention du contrôle de traction (qui peut être désactivé). L'affichage du cockpit est une combinaison d'un écran couleur TFT et d'un écran LCD. Le poids indiqué est de 201 kg avec un réservoir rempli à 90 %.

Nos lecteurs bien informés l'ont compris depuis longtemps : Il ne s'agit pas d'une fusée supersport pour la chasse au temps sur circuit, mais plutôt d'un roadster à l'allure sportive. En toute logique, les moignons de guidon sont attachés au-dessus du té de fourche et les repose-pieds ne sont pas fixés trop haut, de sorte que le pilote ne doit pas se plier exagérément en deux pour ramper sur la terre ferme en respectant toutes les limitations de vitesse. Comme accessoires, Triumph propose notamment un quickshifter, une selle basse, des pièces fraisées ou des poignées chauffantes.

La Triumph Daytona 660 sera disponible au prix de 9795 euros (Suisse à partir de Fr. 10.395.-) à partir de fin mars en gris clair, gris foncé et rouge. Elle est également disponible avec 48 CV et peut être conduite dans cette version avec le permis de conduire A2.