Triumph Daytona 660: tre cilindri a partire da 9795 euro

Quello che i lettori di SPEEDWEEK già sapevano è ora ufficiale: Triumph sta costruendo una moto sportiva con carenatura integrale basata sulla roadster di fascia media Trident 660, dal prezzo accessibile. Le nostre speculazioni sul fatto che il nome del modello Daytona sarebbe stato riportato in vita per questa moto sono state confermate: il nuovo modello si chiamerà Daytona 660. Triumph ha adornato diversi modelli con il nome della pista americana a partire dal 1952, ma l'illustre nome è scomparso con la Daytona 675 nel 2016.

Ora il nome del leggendario modello ritorna con la Daytona 660. Si basa sulla roadster economica Trident 660, ma la sua base tecnica è stata ampiamente rivista. 81 CV a 10.250 giri/min e 64 Nm a 6250 giri/min sarebbero stati un po' troppo blandi per una moto sportiva, ed è per questo che Triumph ha dato vita alla prossima fase evolutiva del motore a tre cilindri.

Nella Daytona 660, il tre cilindri in linea eroga ora 95 CV a 11.250 giri/min, 69 Nm a 8250 giri/min e può essere portato a 12.650 giri/min. La maggior parte delle parti ad alte prestazioni sono nuove, tra cui l'albero motore, i pistoni, gli spinotti, la testata, gli alberi a camme e l'impianto di scarico. In questo modo è stato possibile ottenere 14 CV in più. Anche il cambio a sei marce e la frizione antisaltellamento sono stati modificati e la trasmissione primaria ha un rapporto più lungo.

Il telaio tubolare in acciaio, la forcella USD da 41 mm e l'ammortizzatore Showa, entrambi regolabili solo nel precarico, sono identici ai componenti del Tridente. Almeno il freno anteriore a doppio disco 310 è stato aggiornato con pinze radiali a quattro pistoncini (invece delle pinze a due pistoncini del Trident). L'ABS è integrato da un sistema di avviso di frenata d'emergenza che attiva le luci di emergenza in caso di frenata brusca. Speriamo che questa funzione, di cui finora non sapevamo di avere bisogno, non attivi le luci di emergenza senza che ci venga chiesto prima di ogni tornante nelle discese veloci.

L'elettronica offre tre modalità di guida, che regolano la risposta dell'acceleratore e l'intervento del controllo di trazione (disinseribile). Il display dell'abitacolo è una combinazione di display a colori TFT e display LCD. Il peso specifico è di 201 kg con un serbatoio pieno al 90%.

I nostri lettori ben informati lo hanno capito da tempo: Non si tratta di un razzo supersportivo per la caccia al tempo in circuito, ma piuttosto di una roadster con un look sportivo. Per questo motivo, i supporti del manubrio sono fissati sopra la tripla pinza e le pedane non sono montate troppo in alto, in modo che il pilota non debba piegarsi eccessivamente per strisciare attraverso il paese nel rispetto di tutti i limiti di velocità. La gamma di accessori Triumph comprende un cambio rapido, una sella bassa, parti fresate e manopole riscaldate.

La Triumph Daytona 660 sarà disponibile dalla fine di marzo al prezzo di 9795 euro (Svizzera da 10.395 franchi) nei colori grigio chiaro, grigio scuro e rosso. È disponibile anche con 48 CV e in questa versione può essere guidata con una patente A2.