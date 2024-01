Triumph Daytona 660: Três cilindros a partir de 9795 euros

O que os leitores da SPEEDWEEK já sabiam é agora oficial: a Triumph está a construir uma moto desportiva com uma carenagem completa baseada na acessível roadster de gama média Trident 660. A nossa especulação de que o nome do modelo Daytona seria reavivado para esta mota foi confirmada: o novo modelo chama-se Daytona 660. A Triumph adornou vários modelos com o nome da pista de corridas americana a partir de 1952, mas o ilustre nome desapareceu com a Daytona 675 em 2016.

Agora, o lendário nome do modelo está de regresso com o Daytona 660. Este modelo é baseado no roadster económico Trident 660, mas a sua base técnica foi amplamente revista. 81 cv a 10.250 rpm e 64 Nm a 6250 rpm teriam sido um pouco suaves demais para uma moto desportiva, e é por isso que a Triumph acendeu a próxima fase evolutiva do motor de três cilindros.

Na Daytona 660, o motor de três cilindros em linha debita agora 95 cv às 11.250 rpm, 69 Nm às 8250 rpm e pode ser acelerado até às 12.650 rpm. A maioria das peças de desempenho são novas, incluindo a cambota, pistões, pinos de pistão, cabeça do cilindro, árvores de cames e sistema de escape. Desta forma, foi possível obter 14 cv adicionais. A caixa de seis velocidades e a embraiagem deslizante também foram modificadas, e a transmissão primária tem uma relação mais longa.

O chassis tubular em aço, a forquilha USD de 41 mm e o amortecedor da Showa, ambos apenas ajustáveis em termos de pré-carga, são idênticos aos componentes da Trident. Pelo menos o travão dianteiro de disco duplo 310 foi melhorado com pinças radiais de quatro pistões (em vez das pinças de dois pistões do Trident). O ABS é complementado com um sistema de aviso de travagem de emergência que ativa as luzes de emergência em caso de travagem brusca. Esperemos que esta funcionalidade, que não sabíamos que era necessária até agora, não active as luzes de emergência sem ser solicitada antes de cada curva fechada em descidas rápidas.

A eletrónica oferece três modos de condução, que ajustam a resposta do acelerador e a intervenção do controlo de tração (comutável). O ecrã do cockpit é uma combinação de ecrã TFT a cores e ecrã LCD. O peso especificado é de 201 kg com um depósito 90% cheio.

Os nossos leitores bem informados já o reconheceram há muito tempo: Não se trata de um superdesportivo para perseguir tempos em circuito, mas sim de um roadster com um aspeto desportivo. Consequentemente, os tocos do guiador estão presos acima da abraçadeira tripla e os apoios para os pés não estão montados demasiado alto, para que o condutor não tenha de se dobrar excessivamente para se arrastar pelo país em conformidade com todos os limites de velocidade. A gama de acessórios da Triumph inclui uma alavanca de mudanças rápida, assento baixo, peças fresadas e punhos aquecidos.

A Triumph Daytona 660 estará disponível a partir do final de março ao preço de 9795 euros (Suíça a partir de CHF 10.395) em cinzento claro, cinzento escuro e vermelho. Também está disponível com 48 cv e pode ser conduzida com uma carta de condução A2 nesta versão.