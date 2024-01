DT-A : une moto exclusive à quatre roues motrices

Sans citer de marques ou de noms, votre auteur SPEEDWEEK se demande la plupart du temps, c'est-à-dire toujours, qui paie des milliers d'euros supplémentaires pour des "éditions spéciales" exclusives qui se distinguent à peine des versions de série entièrement équipées sur le plan technique. C'est avec une certaine satisfaction que nous vous parlons cette fois d'une petite série qui a vraiment quelque chose à offrir sur le plan technique que l'on ne trouve nulle part ailleurs : La DT-A de Guido Koch est une enduro de voyage avec entraînement mécanique des deux roues.

Quiconque a déjà échoué dans la boue ou le sable avec une machine chargée connaît la frustration lorsque la roue arrière qui patine ne génère aucune propulsion et que la moto s'enfonce toujours plus profondément. C'est ce qui est arrivé à Guido Koch. En 2010, lors d'un voyage à moto en Islande, il a eu l'idée évidente d'améliorer les caractéristiques tout-terrain des motos en entraînant non seulement la roue arrière, mais aussi la roue avant.

Huit ans plus tard, lors du salon de la moto IMOT à Munich, Koch, ingénieur en mécanique de formation, a présenté le prototype baptisé DT-A. Il s'agissait d'une première mondiale. La même année, lors de l'Intermot de Cologne, un public plus international a pu découvrir la DT-A. Plus de cinq ans plus tard, la production d'une petite série de quatre exemplaires démarre, dont un est déjà vendu.

La base technique est la KTM 990 Adventure, qui est déjà très proche de la formule idéale de l'enduro de voyage (100 ch, 100 Nm, 200 kg). Pour la DT-A, outre quelques petites pièces, seul le moteur V2 et le bras oscillant arrière sont utilisés sous forme de pièces d'occasion entièrement révisées.

Pour pouvoir construire l'entraînement mécanique de la roue avant à un coût raisonnable, Koch a remplacé le guidage de la roue avant par une fourche télescopique et un monobras oscillant à gauche avec direction à fusée. Une décision qui a nécessité un tout nouveau cadre.

La transmission de la force s'effectue de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses à un arbre intermédiaire concentrique à l'axe du bras oscillant avant, par le biais d'une courroie crantée. Cet arbre intermédiaire entraîne par chaîne la roue avant, qui est guidée de manière dirigeable dans une fusée d'essieu. L'angle de braquage est de 35° des deux côtés.

Pour assurer un entraînement sans à-coups et à faible frottement de la roue avant, il a fallu développer spécialement une articulation homocinétique qui fonctionne pratiquement sans frottement, sans variations de couple. Une roue libre dans la chaîne cinématique embraye automatiquement l'entraînement de la roue avant dès qu'un patinage de 5% se produit sur la roue arrière. Dans des conditions de conduite normales, par exemple sur l'asphalte, la roue avant tourne sans entraînement, l'entraînement ne s'enclenche que lorsque la perte d'adhérence commence. Un levier de commande au guidon permet de désactiver la transmission de manière permanente.

La KTM 990 Adventure était homologuée selon la norme Euro 3. Koch a réussi à obtenir la norme Euro 5 grâce à l'installation de trois catalyseurs sur le V2 1000, il est considéré comme le fabricant du DT-A et a obtenu son homologation pour la route. L'entreprise allemande Kama-Tec a créé un nouveau mapping avec lequel le moteur est censé être facile à conduire, et ce avec une perte de puissance (à peine perceptible dans la pratique).

Il y a déjà eu de nombreuses tentatives d'équiper les motos d'une transmission intégrale. Les solutions avec entraînements hydrostatiques ne permettent de transmettre qu'une puissance limitée, les entraînements mécaniques étaient beaucoup trop compliqués, car le guidage de la roue avant par fourche télescopique était conservé. Koch a poursuivi sa réflexion et a mis au point une solution remarquablement simple qui, en outre, n'entraîne pas de poids supplémentaire par rapport à la KTM 990 Adventure, mais permet même d'économiser 39 kg.

Le DT-A pèse 192 kg avec un plein de 27 litres répartis dans trois réservoirs et est propulsé par un V2 de 1000 qui développe 100 ch. Le débattement des suspensions avant et arrière est de 280 mm. Non seulement les éléments de suspension, mais aussi l'angle de la tête de direction et la chasse sont réglables. La hauteur de selle est de 1000 mm.

Cette moto est plus exclusive que toutes les séries spéciales et éditions spéciales limitées dont nous avons parlé ces derniers temps, car elle offre une véritable innovation technique, une exclusivité technique et visuelle. En comparaison avec les séries spéciales mentionnées, dont la gamme de prix est parfois similaire, nous constatons sobrement que le prix de 70.000 euros est justifié pour une moto aussi innovante. La livraison des premières machines est prévue à partir du troisième trimestre 2024.