DT-A: moto esclusiva con trazione integrale

Senza fare nomi o marchi, voi autori di SPEEDWEEK vi chiedete di solito chi paga migliaia di euro in più per alcune esclusive "edizioni speciali" che non differiscono quasi per nulla dal punto di vista tecnico dalle versioni di serie completamente equipaggiate. Questa volta, è con una certa soddisfazione che riferiamo di una piccola serie che ha davvero qualcosa da offrire dal punto di vista tecnico che non è disponibile altrove: La DT-A di Guido Koch è una enduro da turismo con trasmissione meccanica su entrambe le ruote.

Chiunque sia rimasto bloccato nel fango o nella sabbia con una moto carica conosce la frustrazione che si prova quando la ruota posteriore che gira non genera alcuna propulsione e anzi scava la moto sempre più in profondità. È probabilmente quello che è successo a Guido Koch. Nel 2010, durante un viaggio in moto attraverso l'Islanda, gli venne l'idea ovvia di migliorare le caratteristiche off-road delle moto azionando la ruota anteriore oltre a quella posteriore.

Otto anni dopo, all'IMOT di Monaco, Koch, che ha studiato ingegneria meccanica, ha presentato il prototipo DT-A. Nello stesso anno, all'Intermot di Colonia, un pubblico più internazionale poté vedere il DT-A. Più di cinque anni dopo, è stata avviata la produzione di una piccola serie di quattro unità, una delle quali è già stata venduta.

Come base tecnica si può riconoscere la KTM 990 Adventure, che già si avvicina molto alla formula ideale dell'enduro da turismo con 100 CV, 100 Nm e 200 kg di serie. Per la DT-A, tuttavia, sono stati utilizzati solo il motore V2 e il forcellone posteriore di questa moto, sotto forma di parti usate completamente revisionate.

Per poter realizzare la trazione anteriore meccanica con uno sforzo gestibile, Koch ha cambiato la guida della ruota anteriore passando dalle forcelle telescopiche a un forcellone monobraccio sinistro con sterzo Ackermann. Una decisione che ha richiesto un telaio completamente nuovo.

La potenza viene trasmessa dall'albero di uscita del cambio tramite una cinghia dentata a un albero intermedio, che scorre concentricamente nell'asse del forcellone anteriore. La ruota anteriore, guidata da uno snodo di sterzo, è azionata da una catena che parte da questo albero intermedio. L'angolo di sterzata è di 35° su entrambi i lati.

È stato necessario sviluppare appositamente un giunto omocinetico per ottenere una trasmissione fluida e a basso attrito della ruota anteriore, che funziona quasi senza attrito e senza fluttuazioni di coppia. Una ruota libera nella trasmissione innesta automaticamente la trazione anteriore non appena si verifica uno slittamento del 5% sulla ruota posteriore. In condizioni di guida normali, ad esempio su asfalto, la ruota anteriore funziona senza trazione e la trazione si innesta solo in caso di perdita di trazione. La trazione può anche essere disinserita in modo permanente tramite una leva sul manubrio.

La KTM 990 Adventure era omologata Euro 3, ma Koch ha ottenuto l'Euro 5 installando tre convertitori catalitici con il V2 da 1000cc, è considerata il produttore del DT-A e ha ricevuto la sua omologazione stradale. L'azienda tedesca Kama-Tec ha creato una nuova mappatura con la quale il motore dovrebbe essere facile da guidare e con una perdita di potenza (in pratica appena percettibile).

Ci sono già stati diversi tentativi di dotare le moto di trazione integrale. Le soluzioni con trasmissioni idrostatiche possono trasferire solo una potenza limitata, le trasmissioni meccaniche erano troppo complicate perché la guida della ruota anteriore era mantenuta dalle forcelle telescopiche. Koch ha pensato al futuro e ha proposto una soluzione straordinariamente semplice che non aggiunge peso rispetto alla KTM 990 Adventure, ma anzi fa risparmiare 39 kg.

La DT-A pesa 192 kg con un serbatoio pieno di 27 litri, suddiviso in tre serbatoi, ed è alimentata da un V2 da 1000 cc con 100 CV. L'escursione delle sospensioni è di 280 mm all'anteriore e al posteriore. Non solo gli elementi delle sospensioni, ma anche l'angolo di sterzo e il caster sono regolabili. L'altezza della sella è di 1000 mm.

Questa moto è più esclusiva di tutte le serie speciali ed edizioni speciali limitate di cui abbiamo parlato di recente, in quanto offre una vera innovazione tecnica e un'esclusività tecnica e visiva. Rispetto alle serie speciali citate, alcune delle quali si collocano in una fascia di prezzo simile, concludiamo sobriamente che il prezzo di 70.000 euro è giustificato per una moto così innovativa. La consegna delle prime macchine è prevista a partire dal terzo trimestre del 2024.