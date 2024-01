DT-A: Moto exclusiva com tração integral

Com seriedade, percebemos que o preço de 70.000 euros é justificado. Em comparação com outras séries especiais e edições especiais, a DT-A oferece exclusivamente uma verdadeira inovação técnica.

Sem citar marcas ou nomes, os autores da SPEEDWEEK costumam perguntar-se quem é que paga milhares de euros a mais por algumas "edições especiais" exclusivas que quase não diferem tecnicamente das versões de série totalmente equipadas. Desta vez, é com uma certa satisfação que damos conta de uma pequena série que tem realmente algo para oferecer tecnicamente que não está disponível em mais lado nenhum: A DT-A de Guido Koch é uma enduro de turismo com tração mecânica em ambas as rodas.

Qualquer pessoa que já tenha ficado presa na lama ou na areia com uma mota carregada conhece a frustração quando a roda traseira não gera qualquer propulsão e, em vez disso, cava a mota cada vez mais fundo. Foi provavelmente o que aconteceu a Guido Koch. Numa viagem de mota pela Islândia, em 2010, teve a ideia óbvia de melhorar as características todo-o-terreno das motas, accionando a roda dianteira e a roda traseira.

Oito anos mais tarde, na exposição de motas IMOT em Munique, Koch, que estudou engenharia mecânica, apresentou o protótipo DT-A. No mesmo ano, na Intermot em Colónia, um público mais internacional pôde ver o DT-A. Mais de cinco anos depois, foi iniciada a produção de uma pequena série de quatro unidades, uma das quais já foi vendida.

A KTM 990 Adventure pode ser reconhecida como a base técnica, que já se aproxima muito da fórmula ideal de enduro de turismo de 100 hp, 100 Nm e 200 kg como padrão. Para a DT-A, no entanto, apenas o motor V2 e o braço oscilante traseiro são utilizados a partir desta mota, sob a forma de peças usadas completamente revistas.

Para poder construir a tração dianteira mecânica com um esforço controlável, a Koch alterou a guia da roda dianteira de forquilhas telescópicas para um braço oscilante de um lado esquerdo com direção Ackermann. Uma decisão que exigiu um quadro completamente novo.

A potência é transmitida do veio de saída da caixa de velocidades através de uma correia dentada para um veio intermédio, que corre concentricamente no eixo do braço oscilante dianteiro. A roda dianteira, que é guiada numa articulação de direção, é accionada por uma corrente a partir deste eixo intermédio. O ângulo de direção é de 35° em ambos os lados.

Uma junta homocinética teve de ser especialmente desenvolvida para um acionamento suave e de baixa fricção da roda dianteira, que funciona quase sem fricção e sem flutuações de binário. Uma roda livre na unidade de tração engata automaticamente a tração da roda dianteira assim que ocorre um deslizamento de 5% na roda traseira. Em condições normais de condução, por exemplo, no asfalto, a roda dianteira funciona sem tração e a tração só é engatada quando há uma perda de tração. A tração também pode ser permanentemente desactivada através de uma alavanca de mudanças no guiador.

A KTM 990 Adventure foi homologada para Euro 3, mas a Koch alcançou Euro 5 ao instalar três conversores catalíticos com a V2 de 1000cc, é considerada o fabricante da DT-A e recebeu a sua aprovação para a estrada. A empresa alemã Kama-Tec criou um novo mapeamento com o qual o motor deveria ser fácil de conduzir, e com uma perda de potência (na prática quase impercetível).

Já houve várias tentativas de equipar as motas com tração integral. As soluções com accionamentos hidrostáticos só podem transferir uma potência limitada, os accionamentos mecânicos eram demasiado complicados porque a orientação da roda dianteira era mantida por forquilhas telescópicas. A Koch pensou no futuro e encontrou uma solução extraordinariamente simples que não aumenta o peso em comparação com a KTM 990 Adventure, mas poupa 39 kg.

A DT-A pesa 192 kg com um depósito cheio de 27 litros, dividido em três depósitos, e é alimentada por um V2 de 1000cc com 100 cv. O curso da suspensão é de 280 mm à frente e atrás. Não só os elementos da suspensão, mas também o ângulo da cabeça da direção e o rodízio são ajustáveis. A altura do assento é de 1000 mm.

Esta mota é mais exclusiva do que todas as séries especiais limitadas e edições especiais de que falámos recentemente, uma vez que oferece uma verdadeira inovação técnica, exclusividade técnica e visual. Em comparação com as séries especiais acima mencionadas, algumas das quais se situam numa gama de preços semelhante, concluímos com sobriedade que o preço de 70.000 euros se justifica para uma mota tão inovadora. A entrega das primeiras máquinas está prevista para o terceiro trimestre de 2024.