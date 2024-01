Non si riesce a decollare a Londra

TomTom, produttore di dispositivi di navigazione, ha analizzato i dati degli utenti per determinare quali sono le città più difficili da girare e ha stilato una classifica negativa. Al primo posto: Londra.

In totale, sono stati analizzati i dati di 387 città in 55 Paesi. Da questi dati, TomTom ha stilato diverse classifiche. I risultati mostrano che In 228 delle 387 città analizzate, nel 2023 il traffico veicolare era più lento rispetto all'anno precedente.

I tempi di percorrenza più lunghi (stop-and-go) e l'aumento dei prezzi del carburante hanno portato a un aumento medio del 15% dei costi del carburante nelle 351 città in cui TomTom ha potuto includere i prezzi del carburante nei calcoli. L'aumento del consumo di carburante porta anche direttamente a un aumento delle emissioni di CO2.

La velocità più bassa a livello mondiale nel 2023 si è registrata nel centro di Londra, con una velocità media di 24 km/h e solo 14 km/h nelle ore di punta. Il maggior numero di perdite di tempo improduttive si è registrato nella capitale irlandese Dublino: I pendolari sono rimasti bloccati negli ingorghi per 153 ore.

Nella classifica negativa dei centri urbani dove non si riesce ad andare da nessuna parte, cinque città europee sono tra le peggiori dieci metropoli. Amburgo è la prima città tedesca a comparire nella classifica dei centri urbani europei, al 13° posto. All'altro estremo della scala, Wuppertal brilla al 207° posto: la velocità media nel centro città è di 39 km/h e ci vogliono 13 minuti per percorrere 10 km nell'ora di punta.

1. Londra 37 min 20 sec

2. Dublino 29 min 30 sec

3. Toronto 29 min 0 sec

4. Milano 28 min 50 sec

5. Lima (Perù) 28 min. 30 sec.

6. Bengaluru (India) 28 min 10 sec

7. Pune (India) 27 min. 50 sec.

8. Bucarest (Romania) 27 min. 40 sec.

9. Manila (Filippine) 27 min 20 sec

10. Bruxelles 27 min 0 sec

6. Roma 26 min 30 sec

6. Bordeaux 26 min 30 sec

6. Parigi 26 min 30 sec

9ª Torino 25 min 40 sec

9ª Breslavia (Polonia) 24 min 40 sec.

9° Ginevra 24 min 40 sec



Inoltre:

13° Amburgo 23 min 50 sec

14° Zurigo 23 min 30 sec

20° Berlino 22 min 0 sec

22° Vienna 21 min 30 sec

27° Lipsia 21 min 30 sec

36° Francoforte sul Meno 20 min 40 sec

37° Monaco di Baviera 20 min 30 sec

37° Graz 20 min 30 sec.