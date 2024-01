Não se consegue arrancar em Londres

A TomTom, um fabricante de aparelhos de navegação, analisou os dados dos utilizadores para determinar quais as cidades mais difíceis de percorrer e elaborou uma lista de classificação negativa. Em 1º lugar: Londres.

por Rolf Lüthi - Automatic translation from German

No total, foram analisados dados de 387 cidades em 55 países. A partir daí, a TomTom compilou várias classificações. Os resultados mostram que Em 228 das 387 cidades analisadas, o tráfego de veículos era mais lento em 2023 do que no ano anterior.

Os tempos de deslocação mais longos (tempos de paragem e de marcha) e os preços mais elevados dos combustíveis conduziram a uma média de 15% de custos de combustível mais elevados nas 351 cidades em que a TomTom conseguiu incluir os preços dos combustíveis nos cálculos. O aumento do consumo de combustível também conduz diretamente a um aumento das emissões de CO2.

A velocidade mais lenta a nível mundial em 2023 foi no centro da cidade de Londres, com uma velocidade média de 24 km/h, e apenas 14 km/h na hora de ponta. O maior desperdício de tempo improdutivo registou-se na capital irlandesa, Dublin: Os utentes ficaram presos em engarrafamentos de trânsito durante 153 horas.

Na classificação negativa dos centros urbanos onde não se consegue chegar a lado nenhum, cinco cidades europeias estão entre as dez piores metrópoles. Hamburgo é a primeira cidade alemã a figurar na classificação dos centros urbanos europeus, em 13º lugar. No outro extremo da escala, Wuppertal brilha em 207º lugar: a velocidade média no centro da cidade é de 39 km/h, e são necessários 13 minutos para percorrer 10 km durante a hora de ponta.

1. Londres 37 min 20 seg

2. Dublin 29 min 30 seg.

3. Toronto 29 min 0 seg.

4. Milão 28 min 50 seg.

5) Lima (Peru) 28 min 30 seg

6. Bengaluru (Índia) 28 min 10 seg

7. Pune (Índia) 27 min 50 seg

8.º Bucareste (Roménia) 27 min 40 seg

9.º Manila (Filipinas) 27 min 20 seg.

10.º Bruxelas 27 min 0 seg

1. Londres 37 min 20 seg

2. Dublin 29 min 30 seg.

3. Milão 28 min 50 seg

4. Bucareste (Roménia) 27 min 40 seg

5. Bruxelas 27 min 0 seg

6.o Roma 26 min 30 seg.

6. Bordéus 26 min 30 seg

6. Paris 26 min 30 seg

9.º Turim 25 min 40 seg

9.º Wroclaw (Polónia) 24 min 40 seg

9º Genebra 24 min 40 seg



Mais:

13.º Hamburgo 23 min 50 seg

14.º Zurique 23 min 30 seg

20.º Berlim 22 min 0 seg

22ª Viena 21 min 30 seg

27.º Leipzig 21 min 30 seg

36º Frankfurt a. Main 20 min 40 seg

37º Munique 20 min 30 seg

37ª Graz 20 min 30 seg.