Aprilia : victoire de bout en bout à l'Africa Eco Race

Avec une troisième place dans la dernière étape, l'Italien Jacopo Cerutti s'est assuré la victoire après 6000 km. Cette victoire marquait également le retour d'Aprilia dans le monde du rallye. La Tuareg 660 pilotée par Cerutti a été construite à la demande de l'usine par les frères Guareschi, bien connus dans ce domaine. Auparavant, Cerutti avait déjà remporté le titre de champion du championnat italien de motocyclisme sur cette moto.

Aprilia a atteint sa plus grande visibilité médiatique dans le monde de la course moto dans les années 90 et zéro, lorsque les pilotes Aprilia ont remporté plusieurs championnats du monde dans les catégories 125 et 250. Mais Aprilia 1974 a débuté dans le sport motocycliste dans le championnat italien de motocross, et le premier titre mondial a été remporté en 1992 par le Finlandais Tommi Ahvala en trial.

Aprilia a participé pour la première fois au Rallye Dakar en 1989, et de 2010 à 2012, Aprilia a de nouveau tenté sa chance avec le RXV Rally 450, remportant plusieurs étapes et obtenant une troisième place au classement général en 2010.

Aujourd'hui, le retour au rallye se fait lors de l'Africa Eco Race. Ce rallye a lieu depuis 2009 comme alternative au Dakar, alors déplacé en Amérique du Sud. Aujourd'hui encore, les équipes d'usine et les pilotes les plus rapides de la discipline participent à ce dernier, qui se dispute le championnat du monde des rallyes cross-country. L'Africa Eco Race est une alternative moins onéreuse pour les amateurs avertis qui n'ont pas le statut de champion.

Cerutti a pris la tête de la course en remportant la première étape et ne l'a plus lâchée jusqu'à l'arrivée grâce à des classements en tête et trois autres victoires d'étape. Pol Tarres sur Yamaha Ténéré, connu pour ses vidéos, a terminé l'Africa Eco Race à la troisième place. Le meilleur Suisse est Alexandre Vaudan sur KTM avec une 4ème place.