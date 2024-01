Aprilia: vittoria da inizio a fine gara all'Africa Eco Race

Con un terzo posto nella tappa finale, l'italiano Jacopo Cerutti si è assicurato la vittoria dopo 6000 chilometri. Questa vittoria segna anche il ritorno di Aprilia nei rally. La Tuareg 660 guidata da Cerutti fu costruita per conto della fabbrica dai noti fratelli Guareschi. Cerutti aveva già vinto il titolo del Campionato Italiano Rally con questa moto.

Aprilia ha raggiunto la sua massima presenza mediatica nelle competizioni motociclistiche negli anni '90 e 2000, quando i piloti Aprilia hanno vinto diversi campionati mondiali nelle classi 125 e 250cc. Tuttavia, Aprilia ha iniziato a gareggiare nel 1974 nel campionato italiano di motocross, con il primo titolo mondiale vinto dal finlandese Tommi Ahvala nelle prove nel 1992.

Nel 1989 Aprilia ha fatto la sua prima apparizione con una vettura ufficiale al Rally Dakar e dal 2010 al 2012 ci ha riprovato con la RXV Rally 450, vincendo diverse tappe e arrivando terza assoluta nel 2010.

Ora il ritorno ai rally all'Africa Eco Race. Questo rally si svolge dal 2009 come alternativa al Rally Dakar, che all'epoca era stato spostato in Sud America. Ancora oggi, i team aziendali e i piloti più veloci della disciplina partecipano a quest'ultimo, gareggiando per il Campionato del Mondo Cross Country Rallies. L'Africa Eco Race è l'alternativa più economica per i dilettanti esperti senza status di campione.

Cerutti ha preso il comando con una vittoria nella prima tappa e non l'ha più mollato con piazzamenti di rilievo e altre tre vittorie di tappa fino al traguardo. Pol Tarres su Yamaha Ténéré, ben noto grazie ai relativi video, ha concluso l'Africa Eco Race al terzo posto. Il miglior pilota svizzero, al quarto posto, è stato Alexandre Vaudan su KTM.