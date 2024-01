Aprilia: Vitória do princípio ao fim no Africa Eco Race

No Africa Eco Race, um rali do Mónaco ao Senegal sem estatuto de campeonato do mundo, Jacopo Cerutti celebrou uma vitória clara com uma Aprilia Tuareg 660. 33 motociclistas chegaram à meta em Dakar.

Com um terceiro lugar na última etapa, o italiano Jacopo Cerutti garantiu a vitória após 6000 quilómetros. Esta vitória marcou também o regresso da Aprilia aos ralis. A Tuareg 660 pilotada por Cerutti foi construída em nome da fábrica pelos conhecidos irmãos Guareschi. Cerutti já tinha ganho o título do Campeonato Italiano de Ralis com esta mota.

A Aprilia alcançou a sua maior presença mediática nas corridas de motos nos anos 90 e 2000, quando os pilotos da Aprilia ganharam vários campeonatos mundiais nas classes de 125cc e 250cc. No entanto, a Aprilia começou a participar em corridas de motos em 1974 no campeonato italiano de motocross, tendo o primeiro título mundial sido conquistado pelo finlandês Tommi Ahvala em provas de 1992.

A Aprilia fez a sua primeira aparição com uma entrada de fábrica no Rali Dakar em 1989, e de 2010 a 2012 a Aprilia tentou novamente com o RXV Rally 450, vencendo várias etapas e terminando em terceiro lugar na geral em 2010.

Agora o regresso aos ralis no Africa Eco Race. Este rali tem-se realizado desde 2009 como alternativa ao Rali Dakar, que na altura foi transferido para a América do Sul. Até hoje, as equipas de trabalho e os pilotos mais rápidos da disciplina continuam a participar neste último, competindo pelo Campeonato do Mundo de Ralis Todo-o-Terreno. O Africa Eco Race é a alternativa mais económica para os amadores experientes sem estatuto de campeão.

Cerutti assumiu a liderança com uma vitória na primeira etapa e nunca mais a abandonou, com classificações de topo e mais três vitórias na etapa até ao final. Pol Tarres na Yamaha Ténéré, bem conhecido dos vídeos relevantes, terminou o Africa Eco Race em terceiro lugar. O melhor piloto suíço, em 4º lugar, foi Alexandre Vaudan numa KTM.