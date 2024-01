Intermot chaque année à partir de 2024, rendez-vous début décembre

La date de début décembre est certainement plus idéale que l'ancienne semaine de salon début octobre, lorsque la saison moto est encore en cours et que les nouveautés pour la prochaine saison ne peuvent être exposées que partiellement. La date fixée quelques semaines avant la fin de l'année et un mois après l'EICMA de Milan, le plus grand salon de la moto d'Europe, convient beaucoup mieux, car de nombreuses décisions d'achat sont prises en fin d'année.

La nouvelle date convient également mieux aux constructeurs. Ils peuvent, comme auparavant, présenter leurs nouveautés déjà disponibles début novembre en première mondiale à l'EICMA de Milan. A Cologne, il pourrait y avoir, outre de nombreuses premières allemandes, quelques premières mondiales qui n'ont pas encore pu être présentées à Milan. Le visiteur du salon devrait avoir un bon aperçu de tous les nouveaux modèles à Cologne.

Koelnmesse, l'organisateur d'Intermot, et l'Industrie-Verband Motorrad IVM, qui en est le promoteur, proposent ainsi aux visiteurs professionnels et aux consommateurs finaux une toute nouvelle façon d'organiser la période précédant Noël et le shopping correspondant. Bien entendu, un programme événementiel adapté à la saison ne doit pas manquer. Avant même l'ouverture officielle des inscriptions, le nouveau concept de cette manifestation de quatre jours a déjà convaincu de grands acteurs du marché, tels que BMW Motorrad Deutschland, Kawasaki Motors Europe et Yamaha Motor Europe, qui ont déjà annoncé leur venue.

A Milan, l'annonce de Cologne sera accueillie avec des sentiments mitigés. L'avenir dira si, à long terme, deux grands salons annuels de la moto, dont les lieux sont distants de 900 km, peuvent attirer suffisamment de visiteurs pour être rentables. Il faudra également voir si tous les grands constructeurs seront présents aux deux salons. Si les grands constructeurs sont absents de l'un ou des deux salons, cela entraînera inévitablement une baisse du nombre de visiteurs, ce qui réduira les recettes et l'attrait du salon pour les constructeurs et les visiteurs.