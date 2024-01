Intermot dal 2024 ogni anno, data di inizio dicembre

La data di inizio dicembre è sicuramente più ideale rispetto alla precedente settimana fieristica di inizio ottobre, quando la stagione motociclistica è ancora in corso e si possono esporre solo alcune delle novità della prossima stagione. La data di poche settimane prima della fine dell'anno e un mese dopo l'EICMA di Milano, la più grande fiera di moto d'Europa, è molto più adatta, poiché molte decisioni di acquisto vengono prese alla fine dell'anno.

La nuova data si adatta meglio anche ai produttori. Come in passato, potranno presentare i loro nuovi prodotti, che saranno già disponibili, in anteprima mondiale all'EICMA di Milano all'inizio di novembre. Oltre alle numerose anteprime tedesche, a Colonia potrebbero essere presentate anche alcune anteprime mondiali che non hanno potuto essere presentate a Milano. I visitatori della fiera di Colonia dovrebbero avere una buona panoramica di tutti i nuovi modelli.

La Koelnmesse, in qualità di organizzatore di Intermot, e l'Associazione dell'Industria Motociclistica IVM, in qualità di sponsor concettuale, offrono ai visitatori e ai consumatori finali un modo completamente nuovo di trascorrere il periodo prenatalizio e il relativo shopping. Naturalmente, ci sarà anche un programma di eventi in linea con la stagione. Il nuovo concetto di evento di quattro giorni ha già convinto i principali attori del mercato, come BMW Motorrad Deutschland, Kawasaki Motors Europe e Yamaha Motor Europe, che hanno già annunciato la loro partecipazione, ancor prima dell'inizio ufficiale delle iscrizioni.

A Milano, l'annuncio di Colonia sarà accolto con sentimenti contrastanti. Resta da vedere se due grandi saloni motociclistici annuali, che si tengono a 900 chilometri di distanza l'uno dall'altro, siano in grado di attrarre un numero di visitatori sufficiente per essere economicamente sostenibili nel lungo periodo. Resta anche da vedere se tutti i principali produttori saranno presenti a entrambi i saloni. Se i principali produttori non partecipano a uno o a entrambi i saloni, questo porterà inevitabilmente a un calo del numero di visitatori, che a sua volta ridurrà il reddito e l'attrattiva della fiera per i produttori e i visitatori.