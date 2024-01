Intermot a partir de 2024 anualmente, data no início de dezembro

A data no início de dezembro é certamente mais ideal do que a anterior semana de feiras, no início de outubro, quando a época das motos ainda está em curso e apenas podem ser expostos alguns dos novos produtos para a próxima época. A data algumas semanas antes da viragem do ano e um mês depois da EICMA em Milão, a maior feira de motos da Europa, é muito mais adequada, uma vez que muitas decisões de compra são tomadas no final do ano.

A nova data também é mais adequada para os fabricantes. Tal como antes, poderão apresentar os seus novos produtos, que já estarão disponíveis, como estreias mundiais na EICMA de Milão, no início de novembro. Para além das numerosas estreias alemãs, em Colónia poderão também ser apresentadas algumas estreias mundiais que ainda não puderam ser mostradas em Milão. Os visitantes da feira em Colónia deverão ter uma boa visão geral de todos os novos modelos.

A Koelnmesse, como organizadora da Intermot, e a Associação da Indústria de Motociclos IVM, como patrocinadora concetual, oferecem assim aos visitantes profissionais e aos consumidores finais uma forma completamente nova de passar o período pré-natalício e as compras correspondentes. Naturalmente, haverá também um programa de eventos em sintonia com a época. O novo conceito do evento de quatro dias já convenceu os principais actores do mercado, como a BMW Motorrad Deutschland, a Kawasaki Motors Europe e a Yamaha Motor Europe, que já anunciaram a sua presença, mesmo antes do início oficial das inscrições.

Em Milão, o anúncio de Colónia será recebido com sentimentos contraditórios. Resta saber se dois grandes salões anuais de motos, realizados a 900 quilómetros de distância, podem atrair visitantes suficientes para serem economicamente viáveis a longo prazo. Resta também saber se todos os principais fabricantes estarão presentes em ambos os salões. Se os grandes construtores se afastarem de um ou de ambos os salões, isso conduzirá inevitavelmente a uma diminuição do número de visitantes, o que, por sua vez, reduzirá o rendimento e a atratividade do salão para os construtores e visitantes.