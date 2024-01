Harley-Davidson alourdit encore la Pan America

Harley-Davidson présentera prochainement une version spécialement équipée et limitée de l'enduro de voyage Pan America. Elle devrait être plus lourde que légère.

Les modèles CVO de Harley-Davidson sont des motos de toutes les familles de modèles qui sont fabriquées en édition limitée par des spécialistes sélectionnés dans des zones séparées des usines Harley-Davidson. CVO signifie dans ce contexte Custom Vehicle Operations et désigne les machines les plus exclusives que l'on peut acheter chez Harley-Davidson.

Une Harley-Davidson CVO RA1250 a été déposée auprès de l'agence californienne de protection de l'environnement pour 2024, ce qui équivaut à l'annonce officielle d'un modèle : il y aura donc une version CVO de l'enduro de voyage Pan America. Celle-ci ne sera pas propulsée par un moteur à cylindrée augmentée, comme c'est généralement le cas pour les modèles CVO, mais, comme les deux versions du modèle RA1250 et RA1250S, par le fameux moteur V2 de 1252 cm3, qui développe 152 ch à 8750 tr/min et fournit 128 Nm à 6750 tr/min.

La liste indique pour la version CVO une "masse inertielle équivalente (EIM)" de 380 kg, la RA1250S figure dans la même liste avec une EIM de 360 kg. Cette donnée, arrondie à 10 kg, se rapporte à la moto en mouvement et additionne le pilote et les accessoires.

Comme elle est arrondie à 10 kg, l'indication EIM ne permet pas de connaître avec précision le poids avec le plein de carburant. Il est toutefois évident que la version CVO est plus lourde que le modèle de base, pour lequel Harley indique 258 kg.

On peut donc supposer que la version haut de gamme CVO est une version entièrement équipée avec tous les accessoires de voyage disponibles, comme le système de valises, les arceaux de sécurité et la navigation d'infodivertissement.

Et il y a encore une victoire à annoncer : Joan Pedrero a remporté la catégorie Maxitrail de l'Africa Eco Race, un rallye amateur reliant Monaco à Dakar (Sénégal), sur une Harley-Davidson Pan America. Au classement général, Pedrero a franchi la ligne d'arrivée au Lac Rose (près de Dakar) à la 25e place.