Harley-Davidson rende la Pan America ancora più pesante

I modelli CVO di Harley-Davidson sono moto di tutte le famiglie di modelli che vengono prodotte in edizione limitata da specialisti selezionati in aree separate degli stabilimenti Harley-Davidson. CVO in questo contesto significa Custom Vehicle Operations e si riferisce alle moto più esclusive che possono essere acquistate da Harley-Davidson.

Una Harley-Davidson CVO RA1250 è stata registrata presso l'autorità ambientale californiana per il 2024, il che equivale a un annuncio ufficiale del modello: ci sarà quindi una versione CVO dell'enduro da turismo Pan America. Questa non sarà alimentata da un motore di cilindrata maggiorata, come avviene di solito per i modelli CVO, ma, come le due versioni RA1250 e RA1250S, dal noto motore V2 da 1252 cc, che eroga 152 CV a 8750 giri/min e 128 Nm a 6750 giri/min.

Il listino indica una "massa inerziale equivalente (EIM)" di 380 kg per la versione CVO, mentre la RA1250S è indicata nello stesso listino con una EIM di 360 kg. Questa cifra, arrotondata ai 10 kg più vicini, si riferisce alla moto in movimento e aggiunge il pilota e gli accessori.

Poiché la cifra è arrotondata a 10 kg, non è possibile determinare il peso esatto con il serbatoio pieno dalle specifiche EIM. Ovviamente, però, la versione CVO è più pesante del modello base, per il quale Harley dichiara 258 kg.

Questo porta a ipotizzare che la versione di lusso CVO possa essere una versione completamente equipaggiata con tutti gli accessori da viaggio disponibili, come il sistema di borse, le barre di protezione e il navigatore con infotainment.

E c'è un'altra vittoria da segnalare: Joan Pedrero ha vinto la categoria Maxitrail dell'Africa Eco Race, un rally amatoriale da Monaco a Dakar (Senegal), in sella a una Harley-Davidson Pan America. Nella classifica generale, Pedrero ha raggiunto il traguardo di Lac Rose (vicino a Dakar) al 25° posto.