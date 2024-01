A Harley-Davidson torna a Pan America ainda mais pesada

Os modelos CVO da Harley-Davidson são motos de todas as famílias de modelos que são fabricadas em edições limitadas por especialistas seleccionados em áreas separadas das fábricas da Harley-Davidson. Neste contexto, CVO significa Custom Vehicle Operations e refere-se às máquinas mais exclusivas que podem ser adquiridas à Harley-Davidson.

Uma Harley-Davidson CVO RA1250 foi registada junto da autoridade ambiental californiana para 2024, o que equivale a um anúncio oficial do modelo: haverá, portanto, uma versão CVO da Pan America touring enduro. Esta não será alimentada por um motor com cilindrada aumentada, como normalmente acontece com os modelos CVO, mas como as duas versões RA1250 e RA1250S, pelo familiar motor V2 de 1252 cc, que debita 152 cv às 8750 rpm e 128 Nm às 6750 rpm.

A lista apresenta uma "massa de inércia equivalente (MIE)" de 380 kg para a versão CVO, enquanto a RA1250S apresenta uma MIE de 360 kg na mesma lista. Este valor, arredondado para os 10 kg mais próximos, refere-se à mota em movimento e acrescenta o condutor e os acessórios.

Uma vez que o valor é arredondado para 10 kg, não é possível determinar o peso exato com o depósito cheio a partir da especificação do EIM. No entanto, é óbvio que a versão CVO é mais pesada do que o modelo de base, para o qual a Harley indica 258 kg.

Isto leva a especular que a versão de luxo CVO poderia ser uma versão totalmente equipada com todos os acessórios de viagem disponíveis, tais como um sistema de alforges, barras de proteção e navegação com info-entretenimento.

E há outra vitória a registar: Joan Pedrero venceu a categoria Maxitrail do Africa Eco Race, um rali amador do Mónaco a Dakar (Senegal), com uma Harley-Davidson Pan America. Na classificação geral, Pedrero chegou à meta em Lac Rose (perto de Dakar) em 25º lugar.