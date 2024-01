Husqvarna 701 Supermoto : L'épine dans le pied

A la fin des années 1980, les supermotos ont envahi le reste du marché européen de la moto en provenance de France. Nés à l'origine de motocross modifiés par des particuliers, les constructeurs ont rapidement pris le train en marche et, au début des années 2000, de nombreux constructeurs proposaient leurs propres modèles. Même les Bavarois de BMW, qui étaient à l'époque encore plutôt fades, proposaient deux motos de ce type.

Entre-temps, ce sont surtout les Autrichiens du groupe Pierer Mobility qui tiennent le haut du pavé sur le marché du supermotard, et ce avec beaucoup de succès : la KTM 690 SMC et ses deux sœurs, la Husqvarna 701 Supermoto et la GASGAS SM 700, comptent parmi les machines de supermotard les plus populaires dans l'espace germanophone.

Tellement de succès que Ducati veut conquérir une plus grande part de ce marché à partir de cette année avec l'Hypermotard 698 Mono. Pour atteindre cet objectif, Ducati a spécialement développé un moteur monocylindre haute performance appelé Superquadro Mono - et annonce dans sa fiche technique 2,5 CV de plus que KTM. Auparavant, la Ducati Hypermotard 950, motorisée par un V2, lourde et bien plus chère, n'avait pas réussi à remporter un succès retentissant.

La réponse de l'entreprise de Mattighofen est attendue pour la saison 2026. La KTM 690 SMC rénovée, la GasGas SM 700 et la Husqvarna 701 Supermoto présentée ici seront présentées à peu de temps d'intervalle. Toutes auront en commun un moteur profondément remanié : Le moteur, qui continuera à porter le nom de LC4, ne sera pas seulement modifié en douceur, mais presque tout dans le moteur et son environnement semble avoir été entièrement repensé.

Ainsi, le bloc moteur lui-même n'a plus grand-chose à voir avec le modèle actuel. On trouve également des nouveautés au niveau du système de refroidissement et l'alternateur semble lui aussi avoir subi de profonds changements, sans compter que l'embrayage et la boîte de vitesses semblent avoir été revus. En bref, il n'y a pas une pierre qui reste sur l'autre. Il est donc logique que le collecteur d'échappement soit adapté en douceur et s'éloigne du cylindre également révisé.

La plupart des évolutions devraient surtout viser à améliorer encore le silence de fonctionnement (le moteur actuel est déjà équipé de deux arbres d'équilibrage), mais on peut aussi s'attendre à plus de puissance et à des adaptations de la cylindrée.

L'objectif devrait être de ramener de Bologne à Mattighofen la couronne du monocylindre le plus puissant du marché. La puissance de pointe devrait donc être légèrement inférieure à 80 ch.

Le moteur est monté sur un cadre en chrome-molybdène qui a déjà fait ses preuves et qui ne sera apparemment que peu modifié. Pour le châssis aussi, on a recours à ce qui a fait ses preuves : la fourche avant et le bras oscillant n'ont pratiquement pas changé, tout comme les freins radiaux Brembo à quatre pistons. Seule une légère modification de la géométrie du châssis est attendue.

Sur le plan visuel, le designer maison Kiska reste fidèle à la recette éprouvée, mais le design des trois modèles frères se distinguera plus nettement à l'avenir. Ainsi, la Husqvarna 701 Supermoto présentée ici présente un design plus homogène que jusqu'à présent, qui veut se distinguer de ses sœurs par son propre design de carénage, un masque de lampe spécialement dessiné (enfin avec un éclairage entièrement à LED) et des détails indépendants comme les rétroviseurs, les clignotants et le feu arrière.

Il semble qu'au moins la Husqvarna sera enfin équipée d'un écran TFT. Un prototype de la future KTM 690 SMC, déjà vu, était encore équipé d'instruments LCD. Mais il est également possible que cela ait été dû à l'époque à l'état de développement antérieur.

Le topcase monté sur certaines photos ne sera certainement pas utilisé dans la future série. Il s'agit simplement d'une solution provisoire pour pouvoir ranger en toute sécurité les appareils de mesure lors des essais du vélo de démonstration.

On ne sait pas encore où le groupe Pierer Mobility fera fabriquer ses futurs modèles LC4. Actuellement, ils sont encore tous fabriqués au siège de Mattighofen, mais dans le cadre des mesures d'économie annoncées et afin de réduire les coûts de production déjà élevés du monocylindre de conception complexe, nous nous attendons à une délocalisation de la production en Asie.

La production chez le partenaire et actionnaire Bajaj à Pune serait sans doute la plus proche, car c'est là que sera fabriquée, après des années de rumeurs, une petite supermoto basée sur la 390 Duke à partir de 2026, qui sera sans doute aussi commercialisée en version GASGAS. Le groupe de marque Pierer devrait ainsi se tailler une part encore plus importante du marché du supermotard.