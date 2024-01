Husqvarna 701 Supermoto: la spina nella carne

Per anni, il KTM LC4 da 75 CV è stato il motore monocilindrico più potente del mercato. Scusate, era. Ducati annuncia 77,5 CV con il Superquadro Mono. Una spina nel fianco per KTM.

Alla fine degli anni '80, dalla Francia si sono diffuse nel resto del mercato motociclistico europeo: le supermoto. Nate da moto da cross modificate da privati, le case produttrici sono presto salite sul carro e all'inizio degli anni 2000 numerosi costruttori avevano i loro modelli. Persino i bavaresi di BMW, che all'epoca erano ancora piuttosto stazionari, avevano due moto di questo tipo nella loro gamma.

Nel frattempo, sono soprattutto gli austriaci del Pierer Mobility Group a battere la bandiera del mercato delle supermoto, anche se con grande successo: la KTM 690 SMC e le sue due sorelle Husqvarna 701 Supermoto e GASGAS SM 700 sono tra le supermoto di maggior successo nel mondo di lingua tedesca.

Un successo tale che Ducati vuole conquistare quest'anno una fetta più ampia di questo mercato con la Hypermotard 698 Mono. Per raggiungere questo obiettivo, Ducati ha sviluppato un proprio motore monocilindrico ad alte prestazioni, chiamato Superquadro Mono, che nella scheda tecnica annuncia 2,5 CV in più rispetto a KTM. In precedenza, la pesante e molto più costosa Ducati Hypermotard 950, alimentata da un motore V2, non aveva riscosso un successo clamoroso.

La risposta dell'azienda di Mattighofen è prevista per la stagione 2026. In rapida successione verranno presentate la rinnovata KTM 690 SMC, la GasGas SM 700 e la Husqvarna 701 Supermoto qui raffigurata. Ciò che le accomuna è un motore radicalmente rivisto: Il motore, che in futuro sarà conosciuto anche come LC4, non sarà solo leggermente modificato, ma quasi tutto ciò che riguarda il motore e i suoi dintorni sembra essere stato sviluppato da zero.

Lo stesso blocco motore ha poco a che fare con la versione attualmente installata. Ci sono innovazioni anche nel sistema di raffreddamento e l'alternatore sembra aver subito profonde modifiche, mentre la frizione e il cambio sembrano essere stati rivisti. In breve: non è stato lasciato nulla di intentato. Il percorso del collettore, delicatamente adattato, lontano dal cilindro, anch'esso rivisto, sembra logico.

La maggior parte degli ulteriori sviluppi sarà probabilmente finalizzata a migliorare ulteriormente la fluidità di marcia (l'attuale trasmissione è già dotata di due alberi di bilanciamento), ma ci si può aspettare anche una maggiore potenza e aggiustamenti della cilindrata.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di riportare a Mattighofen da Bologna la corona di motore monocilindrico più potente del mercato. Alla fine, è probabile che la potenza massima sia di poco inferiore agli 80 CV.

L'unità è alloggiata nel collaudato telaio in cromo-molibdeno, che sembra essere stato modificato solo leggermente. Anche la ciclistica è collaudata: la forcella anteriore e il forcellone sono praticamente invariati all'esterno, così come i freni radiali Brembo a quattro pistoncini. Ci si aspetta solo una geometria del telaio leggermente modificata.

Dal punto di vista visivo, il designer interno Kiska rimane fedele alla ricetta collaudata, ma il design dei tre modelli gemelli si differenzierà in modo più evidente in futuro. In particolare, la Husqvarna 701 Supermoto qui mostrata ha un design più omogeneo rispetto al passato, che mira a distinguersi dalle sorelle con un proprio design della carenatura, una mascherina dei fari appositamente progettata (finalmente con illuminazione full LED) e dettagli indipendenti come specchietti, indicatori di direzione e luce posteriore.

A quanto pare, almeno la Husqvarna potrà finalmente vantare un display TFT in futuro. Un precedente prototipo della futura KTM 690 SMC era ancora dotato della precedente strumentazione LCD. Tuttavia, è anche possibile che ciò sia dovuto al precedente stadio di sviluppo dell'epoca.

Il bauletto mostrato in alcune immagini non sarà certamente utilizzato nella serie successiva. Si tratta solo di una soluzione di fortuna per riporre in modo sicuro gli strumenti di misura durante i giri di prova della moto.

Non è ancora chiaro dove il Pierer Mobility Group farà produrre i futuri modelli LC4. Attualmente sono ancora tutti costruiti presso la sede centrale di Mattighofen, ma nell'ambito delle annunciate misure di riduzione dei costi e per ridurre i già elevati costi di produzione del monocilindrico dal design elaborato, ci aspettiamo che la produzione venga trasferita in Asia.

La produzione presso il partner e azionista Bajaj a Pune sarebbe probabilmente l'opzione più vicina, perché dopo anni di indiscrezioni, dal 2026 verrà prodotta anche una piccola supermoto basata sulla 390 Duke, che probabilmente verrà lanciata sul mercato come GASGAS. Ciò significa che il gruppo Pierer potrebbe ritagliarsi una fetta ancora più grande del mercato delle supermoto in futuro.