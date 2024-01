Husqvarna 701 Supermoto: O espinho na carne

Durante anos, o KTM LC4 com 75 cv foi o motor monocilíndrico mais potente do mercado. Desculpa, era. A Ducati anuncia 77,5 cv com a Superquadro Mono. Um espinho doloroso na carne da KTM.

No final dos anos 80, as supermotos, que se espalharam de França para o resto do mercado europeu de motociclos, são uma novidade. Originalmente desenvolvidas a partir de motas de motocross modificadas por particulares, os construtores não tardaram a aderir e, no início dos anos 2000, muitos fabricantes tinham os seus próprios modelos disponíveis. Até mesmo os bávaros da BMW, que na altura ainda eram bastante sérios, tinham duas motos deste tipo na sua gama.

Entretanto, são sobretudo os austríacos do Pierer Mobility Group que se destacam no mercado das supermoto, embora com grande sucesso: a KTM 690 SMC e os seus dois modelos irmãos Husqvarna 701 Supermoto e GASGAS SM 700 estão entre as supermoto de maior sucesso no mundo germanófono.

Tão bem sucedidas, de facto, que a Ducati quer conquistar uma maior quota deste mercado este ano com a Hypermotard 698 Mono. Para atingir este objetivo, a Ducati desenvolveu o seu próprio motor monocilíndrico de alto desempenho chamado Superquadro Mono - e anuncia 2,5 cv a mais do que a KTM na folha de dados. Anteriormente, a pesada e muito mais cara Ducati Hypermotard 950, que era alimentada por um motor V2, não tinha sido um sucesso retumbante.

Espera-se que a empresa sediada em Mattighofen responda na temporada de 2026. A renovada KTM 690 SMC, a GasGas SM 700 e a Husqvarna 701 Supermoto aqui mostrada serão apresentadas em rápida sucessão. O que todas elas têm em comum é um motor radicalmente revisto: O motor, que também será conhecido como LC4 no futuro, não será apenas suavemente modificado, mas quase tudo sobre o motor e seus arredores parece ter sido desenvolvido a partir do zero.

O próprio bloco do motor tem pouco a ver com a versão atualmente instalada. Há também inovações no sistema de arrefecimento e o alternador parece ter sofrido alterações profundas, enquanto a embraiagem e a caixa de velocidades parecem ter sido revistas. Resumindo: não foi deixada uma única pedra por virar. O coletor suavemente adaptado, afastado do cilindro igualmente revisto, parece apenas lógico.

É provável que a maioria dos desenvolvimentos futuros se destinem principalmente a melhorar a suavidade de funcionamento (a transmissão atual já tem dois veios de compensação), mas também se pode esperar mais potência e ajustes na cilindrada.

O objetivo deverá ser trazer de Bolonha para Mattighofen a coroa do motor monocilíndrico mais potente do mercado. No final, é provável que a potência máxima seja ligeiramente inferior a 80 cv.

O motor está alojado no quadro de cromo-molibdénio testado e comprovado, que parece ter sido modificado apenas ligeiramente. O chassis também foi testado e comprovado: a forquilha dianteira e o braço oscilante mantêm-se praticamente inalterados no exterior, tal como os travões radiais Brembo de quatro pistões. É de esperar apenas uma geometria do chassis ligeiramente modificada.

Visualmente, o designer interno Kiska mantém-se fiel à receita testada e comprovada, mas o design dos três modelos irmãos irá diferir mais claramente no futuro. Em particular, a Husqvarna 701 Supermoto aqui apresentada tem um design mais homogéneo do que antes, que pretende destacar-se das suas irmãs com o seu próprio design de carenagem, uma máscara de farol especialmente concebida (finalmente com iluminação totalmente LED) e detalhes independentes, como espelhos, indicadores e luz traseira.

Aparentemente, pelo menos a Husqvarna poderá finalmente ostentar um ecrã TFT no futuro. Um protótipo anterior da futura KTM 690 SMC ainda estava equipado com os instrumentos LCD anteriores. No entanto, também é possível que isso se devesse à fase anterior de desenvolvimento na altura.

A caixa superior mostrada nalgumas imagens não será certamente utilizada nas séries posteriores. Trata-se apenas de uma solução improvisada para arrumar em segurança o equipamento de medição nas viagens de teste da bicicleta de teste.

Ainda não se sabe onde é que o Pierer Mobility Group vai mandar fabricar os seus futuros modelos LC4. Atualmente, todos eles continuam a ser construídos na sede em Mattighofen, mas como parte das medidas de corte de custos anunciadas e de forma a reduzir os já elevados custos de produção do monocilíndrico de design elaborado, esperamos que a produção seja transferida para a Ásia.

A produção no parceiro e acionista Bajaj em Pune seria provavelmente a opção mais próxima, porque após anos de rumores, uma pequena supermoto baseada na 390 Duke também será fabricada lá a partir de 2026, que provavelmente também será lançada no mercado como uma GASGAS. Isto significa que o grupo da marca Pierer é suscetível de conquistar uma fatia ainda maior do mercado das supermotos no futuro.