Husqvarna Vitpilen et Svartpilen : Valeurs internes

C'est à peine visible au premier coup d'œil : Husqvarna équipe ses motos de route de 125 et 400 cm3 d'un nouveau cadre et d'un nouveau bras oscillant. Pour que les conducteurs de grande taille puissent rouler plus confortablement.

Ce que l'on remarque le plus sur le côté droit, c'est l'amortisseur désormais décentré et aplati. On se doute qu'il y a pas mal de choses différentes. En effet, Husqvarna monte sur les modèles monocylindres Vitpilen et Svartpilen de 125 et 400 cm3 (ainsi que sur la 250, qui n'est pas proposée en Allemagne), en plus du nouveau moteur connu de la KTM 390 Duke, un tout nouveau cadre tubulaire en treillis et un nouveau bras oscillant en aluminium.

Les estimations de SPEEDWEEK étaient correctes en ce qui concerne les détails techniques, mais nous étions un peu trop optimistes en ce qui concerne la date de lancement sur le marché.

Grâce au nouveau châssis, l'ergonomie devrait également convenir aux pilotes de grande taille. Husqvarna parle certes d'un empattement plus long, mais en fouillant dans les données techniques, on trouve désormais 1368 mm au lieu de 1367. Il semblerait qu'ils aient simplement réduit le fléchissement de la chaîne à l'aide d'un tendeur. Ils ont tout de même réduit la hauteur d'assise de 15 à 820 mm, grâce à la modification de l'emplacement de l'amortisseur arrière. Grâce à l'augmentation de la distance entre le guidon et la selle, le volume du réservoir est passé de 9 à 13 litres.

Comme sur la KTM 390 Duke, un moteur monocylindre révisé est monté, avec 399 cc au lieu de 373 cc auparavant. La puissance a légèrement augmenté de 1 CV pour atteindre 45 CV à 8500/min, avec 4 Nm supplémentaires, soit 39 M, à 7000/min. Ils ne pouvaient pas faire plus de puissance à cause des prescriptions du permis A2, sinon les flèches austro-suédoises auraient été en dessous du rapport poids/puissance autorisé.

Comme auparavant, les éléments de suspension offrent un débattement de 150 mm. L'amortisseur des modèles 401 est réglable en précharge et en détente, sur la fourche USD, il est également possible de régler la compression. Sur le modèle 125, l'amortissement n'est pas réglable.

Comme les modèles frères de KTM, les motos de route monocylindres de Husqvarna sont désormais équipées d'un capteur gyroscopique. Cela permet l'ABS en virage (également sur la 125) et, sur les modèles 400, un contrôle de la traction en fonction de l'inclinaison. Par ailleurs, un quickshifter bidirectionnel est livré de série. De plus, l'instrument LCD est remplacé par un écran couleur TFT.

Pour la Husqvarna Svartpilen 401 (qui n'existe qu'en noir, logiquement) au look Scambler avec des roues à rayons en fil de fer de 17 et un poids à sec de 159 kg, il faut investir 6299 euros (Suisse Fr. 6990.-, Autriche 6999 euros). La Vitpilen 401, exclusivement en blanc, coûte 6199 euros, est équipée de roues en fonte de 17 et pèse 154,5 kg à sec (Suisse Fr. 6990.-, Autriche 6899 euros).

Les 125 coûtent en Allemagne 5399 et 5499 euros (Suisse 6190 francs pour les deux modèles, Autriche 5499 et 5599 euros).