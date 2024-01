Husqvarna Vitpilen e Svartpilen: Valori interni

La caratteristica più evidente sul lato destro è il montante della sospensione, ora decentrato e più piatto. Questo dà l'idea che molte cose sono diverse. Infatti, Husqvarna ha dotato i modelli monocilindrici Vitpilen e Svartpilen da 125 e 400 cc (oltre al 250 cc, non disponibile in Germania) di un telaio a traliccio completamente nuovo e di un nuovo forcellone in alluminio, oltre al nuovo motore già noto alla KTM 390 Duke.

Noi di SPEEDWEEK abbiamo valutato correttamente i dettagli tecnici, ma siamo stati un po' troppo ottimisti nelle nostre previsioni sui tempi di lancio sul mercato.

Grazie al nuovo telaio, l'ergonomia dovrebbe ora adattarsi anche ai piloti più alti. Husqvarna scrive di un interasse più lungo, ma quando si rovista tra i dati tecnici si scopre che il passo è di 1368 mm invece di 1367 mm. Probabilmente hanno solo ridotto un po' l'allentamento della catena con un tenditore. Hanno almeno ridotto l'altezza della sella di 15 mm, portandola a 820 mm, grazie alla già citata modifica della posizione del puntone della sospensione posteriore. La maggiore distanza tra il manubrio e la sella ha aumentato la capacità del serbatoio da 9 a 13 litri.

Come nella KTM 390 Duke, è stato installato un motore monocilindrico rivisto, con 399 invece dei precedenti 373 cc. La potenza è aumentata leggermente di 1 CV, passando a 45 CV a 8500 giri/min, con 4 Nm in più, ovvero 39 M a 7000 giri/min. Non è stato possibile aumentare la potenza a causa delle norme per la patente A2, altrimenti le frecce svedese-austriache sarebbero scese al di sotto del rapporto peso/potenza consentito.

Come in precedenza, gli elementi delle sospensioni offrono 150 mm di escursione della molla. Il puntone a molla dei modelli 401 è regolabile in precarico ed estensione, mentre la fase di compressione può essere regolata anche sulla forcella USD. Lo smorzamento del modello da 125 cc non è regolabile.

Come le sorelle KTM, anche le monocilindriche stradali Husqvarna sono ora dotate di un sensore giroscopico. Questo permette di attivare l'ABS in curva (anche sulla 125cc) e il controllo di trazione in funzione dell'angolo di piega sui modelli da 400cc. Inoltre, il cambio rapido bidirezionale è di serie. Inoltre, la strumentazione LCD è stata sostituita da un display a colori TFT.

Per l'Husqvarna Svartpilen 401 (ovviamente disponibile solo in nero) nel look Scambler con ruote a filo da 17 mm e 159 kg di peso a secco, bisogna investire 6299 euro (Svizzera CHF 6990, Austria 6999 euro). La Vitpilen 401, esclusivamente in bianco, costa 6199 euro, è dotata di ruote fuse da 17 e pesa 154,5 kg a secco (Svizzera Fr. 6990.-, Austria 6899 euro).

I modelli da 125cc costano 5399 e 5499 euro in Germania (Svizzera 6190 franchi per entrambi i modelli, Austria 5499 e 5599 euro).