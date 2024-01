Husqvarna Vitpilen e Svartpilen: Valores interiores

por Rolf Lüthi - Automatic translation from German

A caraterística mais notória do lado direito é o suporte da suspensão, agora descentrado e mais plano. Isto dá-nos uma ideia de que muita coisa está diferente. De facto, a Husqvarna equipou os modelos monocilíndricos Vitpilen e Svartpilen de 125 e 400 cc (bem como o de 250cc, que não está disponível na Alemanha) com um quadro em treliça completamente novo e um novo braço oscilante em alumínio, para além do novo motor familiar da KTM 390 Duke.

Nós, na SPEEDWEEK, estávamos correctos nas nossas avaliações dos detalhes técnicos, mas fomos um pouco optimistas demais nas nossas previsões relativamente à altura do lançamento no mercado.

Graças ao novo chassis, a ergonomia deve agora adequar-se também aos condutores mais altos. A Husqvarna escreve sobre uma distância entre eixos mais longa, mas quando se vasculha os dados técnicos, encontra-se 1368 mm em vez de 1367 mm. Provavelmente, apenas reduziram um pouco a folga da corrente com um tensor. Pelo menos reduziram a altura do assento em 15 mm para 820 mm, graças à já mencionada mudança na posição do suporte da suspensão traseira. O aumento da distância entre o guiador e o selim aumentou a capacidade do depósito de 9 para 13 litros.

Tal como na KTM 390 Duke, está instalado um motor monocilíndrico revisto, com 399 em vez dos anteriores 373 cc. A potência aumentou ligeiramente em 1 cv para 45 cv a 8500 rpm, com um adicional de 4 Nm em oferta, ou seja, 39 M a 7000 rpm. Não foi possível aumentar a potência devido aos regulamentos da carta de condução A2, caso contrário as setas sueco-austríacas teriam ficado abaixo da relação peso-potência permitida.

Tal como anteriormente, os elementos de suspensão oferecem 150 mm de curso da mola. A suspensão de mola dos modelos 401 é ajustável em pré-carga e recuperação, enquanto o estágio de compressão também pode ser ajustado na forquilha USD. O amortecimento no modelo de 125cc não é ajustável.

Tal como os modelos irmãos da KTM antes deles, as motos de estrada monocilíndricas da Husqvarna estão agora também equipadas com um sensor giroscópio. Isto permite o ABS em curva (também na 125cc) e o controlo de tração dependente do ângulo de inclinação nos modelos de 400cc. Para além disso, uma alavanca de velocidades bidirecional é de série. Além disso, o instrumento LCD foi substituído por um ecrã a cores TFT.

Para a Husqvarna Svartpilen 401 (que só está disponível em preto, claro) no visual Scambler com jantes de arame de 17 mm e 159 kg de peso seco, tem de investir 6299 euros (Suíça CHF 6990, Áustria 6999 euros). A Vitpilen 401, exclusivamente em branco, custa 6199 euros, está equipada com jantes de 17 mm e pesa 154,5 kg a seco (Suíça CHF 6990, Áustria 6899 euros).

Os modelos de 125cc custam 5399 e 5499 euros na Alemanha (Suíça CHF 6190.- ambos os modelos, Áustria 5499 e 5599 euros).