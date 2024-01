BMW Motorrad : des ventes record pour son centenaire

Avec 209 257 motos et scooters vendus, BMW Motorrad a réalisé le plus fort résultat de vente de l'histoire de l'entreprise l'année de son centenaire. La nouvelle R1300 GS a été utile.

La division motos de BMW va d'année en année de record en record. Au milieu de l'année, on fêtait encore la millionième BMW à moteur boxer. Aujourd'hui, BMW annonce une augmentation des ventes de l'année record de l'époque, 2022, avec 202.894 motos et scooters livrés, à 209.257 unités aujourd'hui. Une augmentation de 6363 unités, soit 3,1 %.

Avec 116 012 (+ 4,7 %) motos et scooters vendus, l'Europe entière s'est affirmée comme la région de distribution de loin la plus forte pour BMW Motorrad. Le marché le plus important reste l'Allemagne avec 24 176 unités (+ 0,2 %), suivie de la France (21 668 unités / + 2,1 %), de l'Italie (16 179 unités / + 3,3 %) et de l'Espagne (12 716 unités / + 1,7 %).

L'Europe de l'Est, entre autres, a contribué au résultat très satisfaisant de BMW Motorrad pour l'ensemble de l'Europe avec 6.000 véhicules, ce qui représente une augmentation record de 105,4 % et donc plus du double de l'année précédente.

Dans d'autres régions, plusieurs pays ont à nouveau clôturé l'année 2023 avec une année record. En Asie (47 061 unités de vente / +1,6 %), la Chine (15 832 unités de vente / +2,8 %) et l'Inde (8 768 unités de vente / +20,4 %) ont toutes deux réalisé leur meilleur résultat consécutif à ce jour. Le Brésil, avec des ventes record de 14.106 véhicules (+ 8,1 %), et le Mexique (7.088 unités / + 6,8 %) ont également contribué au résultat record de BMW Motorrad.

Sans surprise, les modèles boxer R1250GS et R1250GS Adventure ont largement contribué à ce résultat record, avec exactement 56 007 unités au total. En automne, la R1300GS a été lancée sur le marché. Au cours des trois derniers mois de l'année, elle a été livrée à 4 528 exemplaires.

Cela donne à SPEEDWEEK l'occasion d'évoquer le timing parfait du lancement de la R1300GS sur le marché. BMW a réalisé un nouveau résultat record même sans la R1300GS pour son centenaire, sauf que l'augmentation aurait été de l'ordre d'un pour cent.

BMW a présenté la R1300GS le 28 septembre 2023 à Berlin, car 100 ans auparavant, à l'automne 1923, la première moto de l'histoire de BMW, la R32, avait été présentée au salon de l'automobile de Berlin. Le même jour, le BMW Motorrad Welt a été inauguré au même endroit, précisément à Berlin. Les motos BMW y sont présentées de manière interactive, des expositions spéciales et des visites d'usine y sont organisées. En effet, les motos BMW ne sont pas construites à Munich, mais dans le quartier berlinois de Spandau, où le BMW Motorrad Welt a été créé pour abriter la marque.

Effet secondaire de cette date choisie à peine par hasard : depuis le 30 septembre 2023, les nouvelles motos mises sur le marché doivent répondre aux normes Euro 5+. BMW a ainsi pu homologuer la BMW R1300GS selon la norme Euro5 et peut la vendre ainsi jusqu'au 1er janvier 2025.

Les différences entre Euro5 et Euro5+ : le bruit de roulement doit être déterminé de manière plus réaliste grâce à une procédure de mesure complète du bruit de roulement, au cours de laquelle les émissions sonores ne sont pas mesurées comme jusqu'à présent uniquement lorsque la poignée des gaz est ouverte à fond, mais dans une multitude de positions de la poignée des gaz sur tous les rapports. Il ne doit plus être possible de satisfaire à la norme avec des clapets d'échappement qui se ferment spécifiquement en fonction de la méthode de mesure. De même, les motos qui pétaradent et babillent en poussant doivent être éliminées.

Après avoir examiné en détail ce cheveu dans la soupe, nous laissons le mot de la fin à Stephan Reiff, le directeur des ventes de BMW Motorrad : "Le record de ventes de notre année anniversaire est à la fois une récompense et une obligation. Avec de nombreux nouveaux modèles et produits innovants pour nos clients, nous allons donc tout mettre en œuvre chez BMW Motorrad pour renouer en 2024 avec notre année record passée et consolider encore notre position de leader dans le segment premium. Nos nouveaux modèles GS, en particulier, joueront un rôle important à cet égard. Cette année encore, nos clients et nos fans peuvent se réjouir de nombreuses premières mondiales, de temps forts, d'événements et d'offres chargées d'émotions autour du thème de la moto".