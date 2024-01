BMW Motorrad: vendite record in occasione del 100° anniversario

La divisione moto di BMW sta correndo da un anno record all'altro. A metà anno è stato festeggiato il milionesimo esemplare di BMW con motore boxer e ora BMW segnala un aumento delle vendite rispetto all'anno record del 2022, con 202.894 moto e scooter consegnati a 209.257 unità. Un aumento di 6363 unità o del 3,1%.

Con 116.012 moto e scooter venduti (+ 4,7%), l'Europa nel suo complesso è rimasta di gran lunga l'area di vendita più forte per BMW Motorrad. La Germania è rimasta il mercato individuale più forte con 24.176 unità (+ 0,2%), seguita da Francia (21.668 unità / + 2,1%), Italia (16.179 unità / + 3,3%) e Spagna (12.716 unità / + 1,7%).

Anche l'Europa dell'Est ha contribuito all'ottimo risultato europeo complessivo di BMW Motorrad con 6.000 veicoli, che corrisponde a un aumento record del 105,4% e quindi a più del doppio della cifra dell'anno precedente.

In altre regioni, diversi Paesi hanno chiuso ancora una volta il 2023 con un anno record. In Asia (47.061 unità di vendita al dettaglio / +1,6%), sia la Cina (15.832 unità di vendita al dettaglio / + 2,8%) che l'India (8.768 unità di vendita al dettaglio / + 20,4%) hanno ottenuto i loro migliori risultati fino ad oggi. Anche il Brasile, con vendite record di 14.106 veicoli (+ 8,1%), e il Messico (7.088 unità / + 6,8%) hanno contribuito in modo significativo al risultato record di BMW Motorrad.

Non sorprende che i modelli boxer R1250GS e R1250GS Adventure abbiano contribuito in modo significativo al risultato record con un totale di 56.007 unità. In autunno è stata lanciata la R1300GS. Negli ultimi tre mesi dell'anno ne sono stati consegnati 4.528 esemplari.

SPEEDWEEK ha così l'opportunità di riferire del perfetto tempismo del lancio sul mercato della R1300GS. Anche senza la R1300GS, BMW ha raggiunto un nuovo risultato record per il suo 100° anniversario, ma l'aumento sarebbe stato dell'ordine dell'1%.

BMW ha presentato la R1300GS a Berlino il 28 settembre 2023, perché 100 anni prima, nell'autunno del 1923 al Salone dell'Auto di Berlino, era stata presentata la prima moto della storia di BMW, la R32. Lo stesso giorno fu inaugurato a Berlino il BMW Motorrad Welt. Qui le moto BMW vengono presentate in modo interattivo e vengono organizzate mostre speciali e tour della fabbrica. Questo perché le moto BMW non vengono costruite a Monaco, ma nel quartiere berlinese di Spandau, dove il BMW Motorrad Welt è ora diventato anche la sede del marchio.

Un effetto collaterale di questa tempistica non certo casuale: dal 30 settembre 2023, le nuove moto che verranno immesse sul mercato dovranno essere conformi alla normativa Euro 5+. BMW ha quindi potuto omologare la BMW R1300GS secondo la normativa Euro5 e può venderla come tale fino al 1° gennaio 2025.

Le differenze tra Euro5 ed Euro5+: una procedura completa di misurazione del rumore di guida, in cui le emissioni acustiche non vengono misurate solo con l'acceleratore completamente aperto come in precedenza, ma con una varietà di posizioni della manopola dell'acceleratore in tutte le marce, ha lo scopo di determinare il rumore di guida in modo più realistico. Non dovrebbe più essere possibile soddisfare la norma con i deflettori di scarico che si chiudono in modo specifico sulla base della procedura di misurazione. Allo stesso modo, si dovranno eliminare i rumori di fondo e i rimbombi delle moto in modalità di spinta.

Dopo aver dato un'occhiata da vicino a questo problema, lasciamo le parole conclusive a Stephan Reiff, Direttore Vendite di BMW Motorrad: "Il record di vendite nell'anno del nostro anniversario è sia un onore che un obbligo. Con numerosi modelli e prodotti nuovi e innovativi per i nostri clienti, noi di BMW Motorrad faremo quindi tutto il possibile per costruire il nostro precedente anno record nel 2024 e rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader nel segmento premium. In particolare, i nostri nuovi modelli GS svolgeranno un ruolo importante. Anche quest'anno, i nostri clienti e i nostri fan potranno assistere a numerose anteprime mondiali, eventi, manifestazioni ed entusiasmanti offerte legate al mondo delle moto."