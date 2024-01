BMW Motorrad: Recorde de vendas por ocasião do 100º aniversário

Com 209.257 motociclos e scooters vendidos, a BMW Motorrad alcançou o resultado de vendas mais forte da história da empresa no ano do seu 100º aniversário. A nova R1300 GS foi útil.

A divisão de motos da BMW está a passar de um ano recorde para o outro. Em meados do ano, foi celebrado o milionésimo BMW com um motor boxer, e agora a BMW está a registar um aumento nos números de vendas em relação ao então ano recorde de 2022, com 202 894 motos e scooters entregues para 209 257 unidades. Um aumento de 6363 unidades ou 3,1 %.

Com 116.012 (+ 4,7%) motos e scooters vendidas, a Europa como um todo permaneceu de longe a região de vendas mais forte para a BMW Motorrad. A Alemanha continua a ser o mercado individual mais forte com 24.176 unidades (+ 0,2 %), seguida da França (21.668 unidades / + 2,1 %), Itália (16.179 unidades / + 3,3 %) e Espanha (12.716 unidades / + 1,7 %).

A Europa de Leste também contribuiu para o muito agradável resultado global europeu da BMW Motorrad com 6.000 veículos, o que corresponde a um aumento recorde de 105,4% e, portanto, mais do dobro do valor do ano anterior.

Noutras regiões, vários países voltaram a fechar 2023 com um ano recorde. Na Ásia (47.061 unidades de venda a retalho / +1,6%), tanto a China (15.832 unidades de venda a retalho / + 2,8%) como a Índia (8.768 unidades de venda a retalho / + 20,4%) alcançaram os seus melhores resultados até à data. O Brasil, com um recorde de vendas de 14.106 veículos (+ 8,1 %), e o México (7.088 unidades / + 6,8 %) também contribuíram significativamente para o resultado recorde da BMW Motorrad.

Sem surpresa, os modelos boxer R1250GS e R1250GS Adventure contribuíram significativamente para o resultado recorde com um total de exatamente 56.007 unidades. A R1300GS foi então lançada no outono. Nos últimos três meses do ano, foram entregues 4.528 unidades.

Isto dá à SPEEDWEEK a oportunidade de relatar o timing perfeito do lançamento da R1300GS no mercado. Mesmo sem a R1300GS, a BMW alcançou um novo resultado recorde para o seu 100º aniversário, mas o aumento teria sido da ordem de um por cento.

A BMW apresentou a R1300GS em Berlim a 28 de setembro de 2023, porque 100 anos antes, no outono de 1923, no Salão Automóvel de Berlim, foi apresentada a primeira moto da história da BMW, a R32. No mesmo dia, foi inaugurado em Berlim o BMW Motorrad Welt. As motos BMW são aí apresentadas de forma interactiva e são organizadas exposições especiais e visitas à fábrica. Isto deve-se ao facto de as motos BMW não serem construídas em Munique, mas no bairro berlinense de Spandau, onde o BMW Motorrad Welt se tornou agora também a casa da marca.

Um efeito secundário deste timing pouco coincidente: a partir de 30 de setembro de 2023, as novas motos que entram no mercado têm de cumprir a norma Euro 5+. Assim, a BMW pôde homologar a BMW R1300GS de acordo com a Euro5 e pode vendê-la como tal até 1 de janeiro de 2025.

As diferenças entre a Euro5 e a Euro5+: Um procedimento abrangente de medição do ruído de condução, no qual as emissões de ruído não são apenas medidas com o acelerador totalmente aberto, como anteriormente, mas com uma variedade de posições de aperto do acelerador em todas as mudanças, destina-se a determinar o ruído de condução de forma mais realista. Com base no processo de medição, já não deve ser possível cumprir a norma com tampas de escape que se fecham especificamente. Do mesmo modo, as motas que batem e roncam no modo de empurrar devem ser eliminadas.

Depois de termos analisado de perto este problema, deixamos as palavras finais a Stephan Reiff, Diretor de Vendas da BMW Motorrad: "O recorde de vendas no nosso ano de aniversário é uma honra e uma obrigação. Com numerosos modelos e produtos novos e inovadores para os nossos clientes, nós, na BMW Motorrad, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para aproveitar o nosso ano recorde anterior em 2024 e reforçar ainda mais a nossa posição de liderança no segmento premium. Os nossos novos modelos GS, em particular, desempenharão um papel importante neste domínio. Este ano, nossos clientes e fãs podem mais uma vez esperar por inúmeras estreias mundiais, destaques, eventos e ofertas emocionantes relacionadas a motocicletas."