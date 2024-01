Harley : modèles spéciaux de Pan America et Road Glide

La Harley-Davidson Pan America 1250S a tout pour elle : suspension semi-active, écran tactile couleur, modes de conduite sélectionnables et éclairage en virage. Le département CVO (Custom Vehicle Operationes), où les motos à l'équipement particulièrement haut de gamme sont assemblées dans le cadre d'une production manufacturière, a encore complété l'équipement en intégrant pratiquement toute la gamme d'accessoires de l'usine.

Cela comprend l'Adaptive Ride Height Suspension, qui abaisse la suspension à basse vitesse et à l'arrêt, des valises et un top-case en aluminium, un Quickshifter, des roues à rayons sans chambre à air, des phares supplémentaires et une protection moteur en aluminium.

En comparaison avec d'autres modèles CVO, il s'agit d'une mise à niveau relativement simple du modèle de série qui, à 27 795 euros (Suisse Fr. 25 900.-, Autriche 32 995 euros), est environ 7000 euros plus cher que la Pan America 1250S, elle aussi déjà assez complète.

Ce qui est peut-être plus révélateur, c'est ce que Harley n'a pas fait sur la CVO Pan America : Ni la puissance du moteur ni la cylindrée n'ont été augmentées, on en reste à 152 ch à 8750 tr/min et 128 Nm à 6750 tr/min pour 1252 cm3. Souvent, Harley installe des moteurs avec plus de puissance et de cylindrée d'abord dans les modèles CVO, puis les modifications sont ensuite reprises dans les modèles de base. Harley ne prévoit pas, selon nos spéculations, d'augmenter la puissance ou la cylindrée du moteur Revolution Max 1250 dans un avenir proche.

Harley est allé plus loin avec la pelleteuse Road Glide ST. Son moteur V2 de 1977 cm3 développe 128 ch à 5020 tr/min et 193 Nm à 3750 tr/min grâce à un arbre à cames plus affûté, un système d'admission révisé et un régime maximal porté à 5900 tr/min - le moteur de série le plus puissant et le plus coupleux jamais construit par Harley.

Pour réduire le poids à 363 kg, les garde-boue avant, la console de réservoir et la selle sont en carbone, le carter d'huile est en plastique composite et les roues et les disques de frein sont plus légers.

La fourche et les amortisseurs USD, réglables à l'avant et à l'arrière, sont fournis par Showa. Cinq modes de conduite peuvent être sélectionnés, et plusieurs modes de conduite peuvent être programmés individuellement. L'écran tactile en couleur mesure 12,3 pouces de diagonale et remplace tous les instruments analogiques ainsi que de nombreux interrupteurs. Lors des longues étapes sur l'autoroute, on peut se laisser bercer par le système audio de 500W. Un plaisir qui fait oublier le prix d'achat à partir de 46.995 euros (Suisse Fr. 45.000.-, Autriche 56.895 euros).