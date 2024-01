Harley: modelli speciali di Pan America e Road Glide

La Harley-Davidson Pan America 1250S ha tutto, o almeno così si potrebbe pensare: telaio semiattivo, display touchscreen a colori, modalità di guida selezionabili e luci di curva. Il reparto CVO (Custom Vehicle Operations), dove le moto con equipaggiamento particolarmente pregiato vengono assemblate in un processo di produzione manifatturiero, ha completato ulteriormente l'equipaggiamento installando praticamente l'intera gamma di accessori di fabbrica.

Tra questi, l'Adaptive Ride Height Suspension, che abbassa il telaio alle basse velocità e da fermo, le borse e il bauletto in alluminio, il quickshifter, le ruote tubeless, i fari supplementari e il paramotore in alluminio.

Rispetto ad altri modelli CVO, si tratta di un upgrade relativamente semplice del modello standard, che con 27.795 euro (Svizzera 25.900 CHF, Austria 32.995 euro) è più costoso di circa 7.000 euro rispetto alla Pan America 1250S, che è già abbastanza accessoriata.

Forse più significativo è ciò che Harley non ha fatto al CVO Pan America: Non è stata aumentata né la potenza del motore né la cilindrata, che rimane di 152 CV a 8750 giri/min e 128 Nm a 6750 giri/min da 1252 cc. Spesso Harley installa motori con maggiore potenza e cilindrata prima nei modelli CVO, e le modifiche vengono poi trasferite ai modelli base. Si ipotizza che Harley non abbia intenzione di aumentare la potenza o la cilindrata del motore Revolution Max da 1250 cc nel prossimo futuro.

Con la Road Glide ST bagger, Harley ha scavato nella sua scatola dei trucchi: il suo motore V2 da 1977 cc eroga 128 CV a 5020 giri/min e 193 Nm a 3750 giri/min grazie a un albero a camme più affilato, a un condotto di aspirazione rivisto e a un regime massimo aumentato di 5.900 giri/min - il motore di serie più potente e più ricco di coppia che Harley abbia mai costruito.

Per ridurre il peso a 363 kg, il parafango anteriore, la console del serbatoio e la piastra della sella sono in carbonio, la coppa dell'olio è in materiale composito e il peso è stato risparmiato sulle ruote e sui dischi dei freni.

La forcella e gli ammortizzatori USD, regolabili anteriormente e posteriormente, sono forniti da Showa. È possibile selezionare cinque modalità di guida e programmarne diverse individualmente. Il touchscreen a colori misura 12,3 pollici di diagonale e sostituisce tutti gli strumenti analogici e una serie di interruttori. Sui lunghi tratti autostradali si può godere del suono dell'impianto audio da 500W. Un piacere che fa dimenticare il prezzo di acquisto di 46.995 euro (Svizzera 45.000 CHF, Austria 56.895 euro).