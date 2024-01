Harley: Modelos especiais da Pan America e Road Glide

A Harley-Davidson Pan America 1250S tem tudo - ou pelo menos é o que se pensa: chassis semi-ativo, ecrã tátil a cores, modos de condução seleccionáveis e luzes de curva. O departamento CVO (Custom Vehicle Operations), onde são montadas motos com equipamento de qualidade particularmente elevada num processo de produção fabril, completou o equipamento instalando praticamente toda a gama de acessórios de fábrica.

Trata-se, nomeadamente, da suspensão Adaptive Ride Height Suspension, que baixa o chassis a baixa velocidade e quando a moto está parada, das malas e top case em alumínio, da alavanca de mudanças rápida, das jantes de arame sem câmara, dos faróis adicionais e do resguardo do motor em alumínio.

Em comparação com outros modelos CVO, esta é uma atualização comparativamente simples do modelo standard, que por 27.795 euros (Suíça 25.900 francos suíços, Áustria 32.995 euros) é cerca de 7.000 euros mais caro do que a Pan America 1250S, que já está bastante equipada.

Talvez mais revelador seja o que a Harley não fez com a CVO Pan America: Nem a potência do motor foi aumentada nem a cilindrada, ela permanece em 152 cv a 8750 rpm e 128 Nm a 6750 rpm de 1252 cc. A Harley costuma instalar primeiro motores com mais potência e cilindrada nos modelos CVO, sendo as modificações posteriormente transferidas para os modelos de base. Especulamos que a Harley não tem planos para aumentar a potência ou a cilindrada do motor Revolution Max de 1250 cc num futuro próximo.

A Harley foi mais fundo na sua caixa de truques com a Road Glide ST bagger. O seu motor V2 de 1977 cc debita 128 cv às 5020 rpm e 193 Nm às 3750 rpm graças a uma árvore de cames mais afiada, um trato de admissão revisto e uma velocidade máxima aumentada de 5.900 rpm - o motor de produção mais potente e com maior binário que a Harley alguma vez construiu.

Para reduzir o peso para 363 kg, o guarda-lamas dianteiro, a consola do depósito e a placa do assento são fabricados em carbono, o cárter do óleo é fabricado em material compósito e foi poupado peso nas rodas e nos discos dos travões.

A forquilha USD e os amortecedores, ajustáveis à frente e atrás, são fornecidos pela Showa. Podem ser seleccionados cinco modos de condução e vários modos de condução podem ser programados individualmente. O ecrã tátil a cores mede 12,3 polegadas na diagonal e substitui todos os instrumentos analógicos e vários interruptores. Em longos troços de autoestrada, pode desfrutar do som do sistema áudio de 500W. Um prazer que faz esquecer o preço de compra de 46.995 euros (Suíça 45.000 francos suíços, Áustria 56.895 euros).