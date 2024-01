Krämer Super Hooligan: 10 unità da costruire

La base tecnica del Krämer Super Hooligan è il GP2-890R, alimentato dal motore bicilindrico KTM da 890 cc, la cui potenza è stata aumentata a 130 CV. Krämer costruisce il telaio tubolare con angolo di sterzo regolabile e il telaietto posteriore autoportante, che contiene il serbatoio della benzina da 16 litri. Gli elementi delle sospensioni sono componenti di alta gamma di WP, così come i freni Brembo.

La Krämer Super Hooligan è fondamentalmente una GP-890R senza carenatura e con manubrio tubolare. Questo riduce il peso (senza benzina) a 140 kg. Non è prevista la patente stradale. Oltre alle 10 Super Hooligan già pronte, Krämer intende lavorare anche su kit che possono essere utilizzati per convertire una GP-890R in una Super Hooligan. I prezzi non sono ancora stati definiti. Una GP2-890R costa 31.990 euro.

Il Super Hooligan è una serie di gare negli USA per moto non mascherate. La Krämer Super Hooligan non è attualmente omologata per questa serie di gare perché i dati chiave non sono adatti. Le specifiche per le moto naked con motore raffreddato a liquido sono 125 CV di potenza massima e 171 kg di peso minimo.