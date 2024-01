Krämer Super Hooligan: serão construídas 10 unidades

por Rolf Lüthi - Automatic translation from German

A base técnica da Krämer Super Hooligan é a GP2-890R, equipada com o motor KTM de dois cilindros com 890 cc, cuja potência foi aumentada para 130 cv. A Krämer constrói o quadro tubular com ângulo da cabeça de direção ajustável, bem como o quadro traseiro autoportante, que contém o depósito de gasolina de 16 litros. Os elementos de suspensão são componentes topo de gama da WP, assim como os travões Brembo.

A Krämer Super Hooligan é basicamente uma GP-890R sem carenagem e com guiador tubular. Isto reduz o peso (sem gasolina) para 140 kg. Não tem carta de condução. Para além das 10 Super Hooligans já construídas, a Krämer também quer trabalhar em kits que podem ser usados para converter uma GP-890R numa Super Hooligan. Os preços ainda não estão definidos. Uma GP2-890R custa 31.990 euros.

Super Hooligan é uma série de corridas nos EUA para motas sem disfarces. Atualmente, a Krämer Super Hooligan não está homologada para esta série de corridas, uma vez que os dados essenciais não se enquadram. As especificações para motos naked com motor de refrigeração líquida são 125 cv de potência máxima e 171 kg de peso mínimo.