Öhlins Smart EC3 : Encore du nouveau dans les tuyaux

La CBR1000RR-R Fireblade SP est la première moto de série au monde à être équipée d'une suspension Öhlins Smart EC3. Cette suspension combine les éléments de suspension haut de gamme du fabricant suédois - une fourche NPX USD de 43 mm à l'avant et un amortisseur TTX36 à l'arrière - avec la toute dernière commande électronique semi-active pour former la suspension Smart EC3.

Les tés de fourche sont en aluminium forgé ; leurs dimensions offrent plus de liberté pour les changements de géométrie. Grâce à la technologie de valve à tiroir Spool Valve, la réactivité, la qualité de conduite et la stabilité en virage sont contrôlées par la course de la suspension et le ressenti de l'adhérence du pneu avant est amélioré. Un amortisseur Öhlins TTX36 S-EC 3.0, également équipé de la technologie de valve à tiroir Spool Valve, est monté à l'arrière pour s'adapter à l'avant adapté à la course.

Avec la technique Spool Valve, le flux d'huile de l'amortisseur n'est pas exclusivement régulé par des shims, mais également par une soupape à ressort qui est pressée sur un siège de soupape lorsqu'elle est fermée. Cette valve à tiroir réagit plus rapidement et permet une plus grande variation du flux d'huile et donc du réglage.

Ainsi, la fourche et l'amortisseur peuvent être réglés à l'aide des molettes de réglage aussi bien pour une utilisation sur circuit que pour une conduite confortable sur route. Jusqu'à présent, cela n'était pas possible sans démonter les éléments de suspension et équiper les amortisseurs d'autres kits Shim.

De plus, la technologie Spoon Valve permet des courbes d'amortissement linéaires. Cela signifie que sur tous les niveaux de clics électroniques, la différence de force d'amortissement est la même d'un clic à l'autre.

L'électronique de commande de la suspension adapte la précontrainte et la force d'amortissement au poids du cycliste. Quatre algorithmes semi-actifs de la fourche et de l'amortisseur - Sport, Track, Rain et Manual - peuvent être sélectionnés pendant la conduite. De plus, il est possible de composer et d'enregistrer trois modes utilisateur individuels selon ses souhaits.

Le logiciel de contrôle "Öhlins Objective Based Tuning Interface" (OBTi) permet d'adapter la suspension électronique à des situations de conduite spécifiques telles que les manœuvres de freinage, le transfert de poids lors de l'accélération ou le réglage fin de l'adhérence en virage. Inspiré du Ride Height Device des motos de course MotoGP, le SmartEC3 intervient dans la répartition du poids et augmente l'efficacité de l'accélération en abaissant le centre de gravité.

La technologie de suspension SmartEC3 est une nouvelle avancée qui permet aux pilotes de ne faire qu'un avec leur moto, ce qui se traduit par de meilleures performances, un meilleur contrôle et un plus grand plaisir de conduite", a déclaré Robert Brinkmark, directeur des ventes chez Öhlins Racing. "Nous sommes très fiers de pouvoir présenter ce développement impressionnant en même temps que la nouvelle Fireblade SP de Honda".