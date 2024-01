Öhlins Smart EC3: qualcosa di nuovo

La CBR1000RR Fireblade SP è la prima moto di serie al mondo a essere equipaggiata con le sospensioni Öhlins Smart EC3. Questa sospensione combina gli elementi di alta gamma del produttore svedese - una forcella NPX USD 43 all'anteriore e un ammortizzatore TTX36 al posteriore - con il più recente sistema di controllo elettronico semi-attivo per creare la sospensione Smart EC3.

I morsetti tripli sono realizzati in alluminio forgiato; le loro dimensioni offrono una maggiore libertà di modifica della geometria. Grazie alla tecnologia del distributore Spool Valve, la risposta, la qualità di guida e la stabilità in curva sono controllate attraverso la corsa della sospensione e la sensazione di aderenza del pneumatico anteriore è migliorata. Per abbinare l'anteriore pronto per la gara, al posteriore è montato un ammortizzatore Öhlins TTX36 S-EC 3.0, anch'esso con tecnologia Spool Valve.

Con la tecnologia Spool Valve, il flusso dell'olio dell'ammortizzatore non è regolato solo da spessori, ma anche da una valvola a molla che viene premuta su una sede della valvola quando è chiusa. Questa valvola a cursore reagisce più rapidamente e consente una maggiore variazione del flusso d'olio e quindi una maggiore regolabilità.

Ciò significa che la forcella e l'ammortizzatore possono essere regolati sia per l'uso in pista sia per la guida in campagna grazie alle viti di regolazione. In precedenza, ciò non era possibile senza smontare gli elementi della sospensione e montare gli ammortizzatori con altri pacchetti di spessori.

La tecnologia Spoon Valve consente inoltre di ottenere curve lineari degli ammortizzatori. Ciò significa che la differenza di forza di smorzamento da uno scatto all'altro è la stessa in tutti gli stadi di scatto elettronici.

L'elettronica di controllo della sospensione adatta il precarico e le forze dell'ammortizzatore al peso del pilota. Durante la guida è possibile selezionare quattro algoritmi semi-attivi per forcella e ammortizzatore: Sport, Track, Rain e Manual. Inoltre, è possibile personalizzare e salvare tre modalità utente individuali.

Il software di controllo "Öhlins Objective Based Tuning Interface" (OBTi) consente di adattare le sospensioni elettroniche a situazioni di guida specifiche, come le manovre di frenata, lo spostamento del peso in fase di accelerazione o la messa a punto della tenuta in curva. Ispirato al Ride Height Device delle moto da corsa della MotoGP, SmartEC3 interviene sulla distribuzione del peso e aumenta l'efficienza dell'accelerazione abbassando il baricentro.

La tecnologia delle sospensioni SmartEC3 è un'altra innovazione che consente ai piloti di diventare un tutt'uno con la propria moto, migliorando le prestazioni, il controllo e il piacere di guida", afferma Robert Brinkmark, responsabile vendite di Öhlins Racing. "Siamo molto orgogliosi di presentare questo straordinario sviluppo insieme alla nuova Fireblade SP di Honda".