Öhlins Smart EC3: Algo de novo

A Honda CBR1000RR-R Fireblade SP de 2024 é a primeira moto a ser equipada com a terceira geração da suspensão semi-ativa Öhlins. A tecnologia do distribuidor é nova.

A CBR1000RR-R Fireblade SP é a primeira mota de produção do mundo a ser equipada com a suspensão Öhlins Smart EC3. Esta suspensão combina os elementos de suspensão topo de gama do fabricante sueco - uma forquilha 43 NPX USD na frente e um amortecedor TTX36 na traseira - com o mais recente sistema de controlo eletrónico semi-ativo para criar a suspensão Smart EC3.

As pinças triplas são feitas de alumínio forjado; as suas dimensões oferecem mais liberdade para alterações de geometria. Graças à tecnologia Spool Valve, a resposta, a qualidade de condução e a estabilidade em curva são controladas através do curso da suspensão e a sensação de aderência do pneu dianteiro é melhorada. Para combinar com a frente pronta para a competição, um amortecedor Öhlins TTX36 S-EC 3.0 está instalado na traseira, também com tecnologia Spool Valve.

Com a tecnologia Spool Valve, o fluxo de óleo do amortecedor não é regulado apenas por calços, mas também por uma válvula com mola que é pressionada numa sede de válvula quando fechada. Esta válvula de carretel reage mais rapidamente e permite uma maior variação do fluxo de óleo e, por conseguinte, uma maior capacidade de regulação.

Isto significa que a forqueta e o amortecedor podem ser ajustados tanto para utilização em pista de corridas como para uma condução de lazer em estrada rural, utilizando os parafusos de ajuste. Anteriormente, isto não era possível sem desmontar os elementos da suspensão e montar os amortecedores com outros pacotes de calços.

A tecnologia Spoon Valve também permite curvas de amortecimento lineares. Isto significa que a diferença na força de amortecimento de um clique para o seguinte é a mesma em todas as fases do clique eletrónico.

A eletrónica de controlo da suspensão adapta as forças de pré-carga e de amortecimento ao peso do condutor. Quatro algoritmos semi-activos da forquilha e dos amortecedores - Sport, Track, Rain e Manual - podem ser seleccionados durante a condução. Além disso, podem ser personalizados e guardados três modos de utilizador individuais.

O software de controlo "Öhlins Objective Based Tuning Interface" (OBTi) permite que a suspensão eletrónica seja adaptada a situações específicas de condução, tais como manobras de travagem, mudança de peso quando se aplica o acelerador ou afinação da aderência em curva. Inspirado no Ride Height Device das motos de competição de MotoGP, o SmartEC3 intervém na distribuição do peso e aumenta a eficácia da aceleração ao baixar o centro de gravidade.

A tecnologia de suspensão SmartEC3 é mais um avanço que permite aos pilotos tornarem-se unos com a sua moto, resultando num melhor desempenho, controlo e prazer de condução," afirma Robert Brinkmark, Diretor de Vendas da Öhlins Racing. "Estamos muito orgulhosos de apresentar este impressionante desenvolvimento juntamente com a nova Fireblade SP da Honda."