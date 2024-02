KTM celebra los 30 años de la serie de modelos Duke

El término supermoto aún no se había inventado a principios de la década de 1990, lo que no impidió que los inventivos concesionarios de motocicletas colocaran motos todoterreno en motos de carretera de 17 cc y equiparan con ellas a sus clientes a la caza de supermotos. La fábrica de KTM no ha querido quedarse de brazos cruzados y anunciar la primera moto de producción de este tipo, con la simple denominación de modelo Duke. En las primeras fotos de la fábrica, una guapa joven con medias de rejilla y tacones altos se pasea sobre esta Duke.

El grupo de periodistas se desplazó a la presentación en Ibiza en un avión de hélice, cuyo tipo se me ha olvidado. Lo que no recuerdo es que no se podía dejar la taza de café en la mesa plegable. El avión vibraba tanto que la taza se desplazó hasta el borde de la mesa e inevitablemente habría caído al suelo si no hubiéramos intervenido.

Hacia el atardecer, el grupo se reunió en una terraza, provista de bebidas de aperitivo, cuando el martilleo de un cilindro se hizo más fuerte a medida que se ponía el sol. Una moto se acercó, giró en el camino arenoso de acceso a la terraza... y se estrelló. Allí yacía frente a nosotros, la joven de las fotos de la fábrica, bastante trastornada en la tierra. En su defensa, hay que añadir: Las ruedas delanteras en el enclenque formato de 17 mm, equipadas con neumáticos de carretera, son completamente inadecuadas para los pasos arenosos.

El otro día jugueteamos por las sinuosas carreteras de Ibiza. Para su instalación en la Duke, KTM había equipado el motor LC4 con un eje equilibrador, que hacía todo lo posible por reducir las vibraciones del monocilíndrico. No había perdido nada de su carácter y seguía teniendo la suavidad de marcha de un canto rodando por una pendiente. Después del curso de familiarización con las vibraciones en el avión de hélice, el reportero ya no lo notaba.

Además de esta simpática anécdota, la KTM Duke fue una moto pionera que alcanzó inmediatamente el estatus de culto entre un círculo limitado de clientes. Con su chasis tubular visto, su carrocería minimalista y su purista motor monocilíndrico, tenía un punto de venta absolutamente único en el mercado.

El éxito fue tan grande que KTM presentó una Duke II más potente en 1999, que sustituyó los contornos redondeados de su predecesora por su llamativo estilo. Sin saberlo, esto sentó las bases del segmento naked dentro de la gama de modelos de motos de carretera de KTM.

En 2005, la Super Duke, motorizada con un motor V2 de 990 cc, marcó el paso fuera del nicho monocilíndrico. Esto convirtió finalmente a KTM en un serio competidor a la altura de las marcas establecidas en el segmento de las motos de carretera.

Sin embargo, las Duke monocilíndricas siguieron produciéndose, y en 2008 la KTM 690 Duke volvió a sacudir todas las convenciones de diseño de su época. La 690 Duke era una moto monocilíndrica agachada y potente, con un sistema de escape que pasaba por debajo del motor y una posición de conducción segura. Esta disposición básica sigue caracterizando a la serie Duke en la actualidad.

En 2011, la gama de modelos Duke se amplió para incluir motos de menor cilindrada. La 125 Duke era exactamente la moto que buscaban los jóvenes motoristas comprometidos. Le siguió la 200 Duke y, en 2013, la 390 Duke, que se convirtió en una de las favoritas de los motoristas urbanos gracias a su conducción juguetona y sus potentes prestaciones.

La introducción de la KTM 1290 Super Duke R en 2014 supuso otro hito en el segmento de las roadster sin disfraz. Con su pieza central, el motor V2 de 1301 cc con 173 CV a 8870 rpm y 144 Nm a 6500 rpm, la KTM 1290 Super Duke R inició una carrera armamentística de prestaciones que continúa hasta hoy.

Como marca con un posicionamiento deportivo, a KTM le sigue gustando participar hoy en día en esta carrera armamentística de prestaciones, en la que ya no se trata sólo de potencia y par motor, sino también de un chasis cada vez mejor, una sofisticada electrónica de asistencia y un diseño inconfundible.

En los años noventa, si querías el mejor motor y chasis, tenías que convertir una superbike en una roadster. Eso es cosa del pasado hoy en día; las roadster de gama alta como la actual KTM 1390 Super Duke R Evo ofrecen motores, suspensiones y frenos aptos para circuito, sin las constantes inclinaciones hacia los extremos del manillar de una superbike.

Además de las prestaciones y el diseño, el precio también influye en la decisión de compra en la clase media. En este segmento, KTM dijo adiós al elaborado motor V2 en 2018 con el lanzamiento de la 790 Duke y presentó el primer modelo con un moderno motor bicilíndrico en línea.

Hoy, 30 años después, salen a escena tres modelos de aniversario. En la categoría de iniciación, la KTM 390 Duke, con su inconfundible estilo, el mejor paquete electrónico de su clase y unas prestaciones inigualables, representa el paso adelante más significativo en su desarrollo.

La KTM 990 Duke, que no debe confundirse con la veterana KTM 990 Super Duke, está propulsada por un motor bicilíndrico en línea completamente nuevo, un claro desafío en el segmento de las roadster de 1.000 cc. Los modelos tope de gama KTM 1390 Super Duke R y 1390 Super Duke R Evo están dirigidos a aquellos pilotos que simplemente quieren lo mejor: Potencia a raudales, suspensiones de competición, electrónica de última generación y diseño agresivo.

Para celebrar este hito, los tres modelos mencionados cuentan con una decoración especial 30 Años de Duke, inspirada en los modelos Duke que marcaron la pauta antes de tiempo.