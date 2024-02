KTM célèbre les 30 ans de la gamme Duke

Au début des années 1990, le terme supermotard n'avait pas encore été inventé, ce qui n'a pas empêché des concessionnaires de motos inventifs de monter des motos tout-terrain sur des vélos de route 17 et d'en équiper leurs clients pour la chasse aux superbikes. L'usine KTM n'a pas voulu rester les bras croisés et a annoncé la première moto de série de ce type, avec la simple désignation de modèle Duke, en allemand Herzog. Sur les premières photos d'usine, une jolie jeune femme en bas résille et talons aiguilles se prélassait sur ce même duc.

Pour la présentation du véhicule à Ibiza, les journalistes sont arrivés dans un avion à hélices dont le type m'échappe. Ce qui ne m'a pas échappé, c'est qu'il n'était pas possible de poser le gobelet de café sur la petite table pliante. L'avion a tellement vibré que le gobelet s'est déplacé vers le bord de la table et se serait inévitablement écrasé au sol si l'on n'était pas intervenu.

Vers le soir, les participants se sont réunis sur une terrasse, munis de boissons apéritives, lorsque le martèlement d'un monocylindre s'est fait entendre au soleil couchant. Une moto s'est approchée, s'est engagée sur l'allée sablonneuse menant à la terrasse - et a chuté. Elle était là, devant nous, la jeune femme des photos de l'usine, plutôt déprimée dans la boue. Pour sa défense, il faut ajouter : Des roues avant de 17 cm, équipées de pneus de route, ne sont pas du tout adaptées aux passages dans le sable.

Le reste du temps, nous avons joué du violon sur les routes sinueuses d'Ibiza. Pour le montage dans la Duke, KTM avait équipé le moteur LC4 d'un arbre d'équilibrage qui faisait tout son possible pour réduire les vibrations du monocylindre. Il n'avait rien perdu de son caractère, il avait toujours la souplesse d'un rocher anguleux qui dévale une pente. Après la cure d'accoutumance aux vibrations dans l'avion à hélice, cela n'a pas frappé le rapporteur.

Au-delà de cette anecdote, la KTM Duke était une moto pionnière qui a immédiatement acquis le statut de moto culte dans un cercle de clients restreint. Avec son cadre tubulaire exposé, sa carrosserie minimaliste et son moteur monocylindre épuré, elle se démarquait totalement sur le marché.

Le succès fut tel qu'en 1999, KTM présenta une Duke II plus puissante, dont le style marquant remplaçait les contours arrondis de son prédécesseur. Sans le savoir, la première pierre du segment naked a ainsi été posée au sein de la gamme de motos de route de KTM.

En 2005, la Super Duke, équipée d'un moteur V2 de 990 cm3, est sortie du créneau des monocylindres. KTM est ainsi devenu définitivement un concurrent sérieux et égal pour les marques établies dans le segment des motos de route.

Les Duke monocylindres ont cependant continué à être fabriquées et, en 2008, la KTM 690 Duke a une fois de plus bouleversé toutes les conventions de design de son époque. La 690 Duke était une monocylindre puissante et recroquevillée, avec un système d'échappement passant sous le moteur et une position de conduite affirmée. Cette disposition de base caractérise encore aujourd'hui la gamme Duke.

En 2011, la gamme Duke a été étendue à des motos de plus petite cylindrée. La 125 Duke était exactement la moto que les jeunes motocyclistes engagés souhaitaient. Elle a été suivie par la 200 Duke et, en 2013, par la 390 Duke, qui est devenue la favorite des conducteurs urbains grâce à sa maniabilité ludique et à sa puissance puissante.

Le lancement de la KTM 1290 Super Duke R en 2014 a marqué une nouvelle étape dans le segment des roadsters non carénés. Avec son cœur, le moteur V2 1301 développant 173 ch à 8870 tr/min et 144 Nm à 6500 tr/min, la KTM 1290 Super Duke R a initié une course à la puissance qui se poursuit encore aujourd'hui.

En tant que marque au positionnement sportif, KTM participe volontiers à cette course à la puissance jusqu'à aujourd'hui. Depuis longtemps, il ne s'agit plus uniquement de puissance et de couple, mais aussi de châssis toujours plus performants, d'une électronique d'assistance sophistiquée et d'un design unique.

Dans les années zéro, si l'on voulait avoir le meilleur en matière de moteur et de châssis, il fallait transformer une superbike en roadster. Aujourd'hui, c'est terminé, les roadsters haut de gamme comme l'actuelle KTM 1390 Super Duke R Evo proposent des moteurs, des suspensions et des freins adaptés aux circuits, sans se pencher en permanence vers le guidon d'une superbike.

Dans la classe moyenne, la décision d'achat est influencée non seulement par la performance et le design, mais aussi par le prix. Dans ce segment, KTM a fait ses adieux au moteur V2 coûteux en 2018 avec la présentation de la 790 Duke et a présenté le premier modèle équipé d'un moteur bicylindre en ligne moderne.

Aujourd'hui, 30 ans plus tard, trois modèles anniversaires entrent en scène. Dans la catégorie d'entrée de gamme, la KTM 390 Duke, avec son style unique, son package électronique le meilleur de sa catégorie et ses performances inégalées, représente l'étape de développement la plus évidente.

La KTM 990 Duke - à ne pas confondre avec la vénérable KTM 990 Super Duke - est propulsée par un tout nouveau moteur bicylindre en ligne - une déclaration de guerre claire dans le segment des roadsters de 1000 cm3. Les modèles haut de gamme KTM 1390 Super Duke R et 1390 Super Duke R Evo s'adressent aux pilotes qui veulent tout simplement le meilleur : Puissance à profusion, châssis adapté à la piste, électronique de pointe, design agressif.

Pour célébrer cette étape importante, les trois modèles mentionnés disposent d'une peinture spéciale 30 Years of Duke, inspirée des modèles Duke qui ont donné le ton avant cette date.